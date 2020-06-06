Başkan Demir, Arıcılar Birliğini ziyaret etti
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Başkan Demir, Arıcılar Birliğini ziyaret etti

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Demir, Arıcılar Birliğini ziyaret etti
06.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:54

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarete açıklama yapan Başkan Demir; "Ardahan, dünyanın 4 Arı ırkından birisi olan Kafkas Arısının gen merkezidir. Kafkas arısı, dilinin uzun olması sebebiyle çiçeklerin özüne daha rahat ulaşabiliyor ve ürettiği balın kalitesi işte burada ortaya çıkıyor. Kafkas arısı yine bölgenin coğrafyasına ve şartlarına en dayanıklı arı olması bakımından bölgemizdeki tüm üreticilerimiz Kafkas arısı üretiyor. Ardahan'ın doğası ve bu doğada ki yaklaşık bin ikiyüz çeşit çiçek ile birlikte yüzlerce endemik bitkilerden elde edilen patentli Ardahan balının daha fazla üretilmesi, arıcıların eğitilmesi ve desteklenmesi anlamında yeni gelişmelere ihtiyaç vardır. Bugün ülkemizde mevcutta patenti olan nadir bal Ardahan balıdır. Bu patentin korunabilmesi için bizlerde her anlamda elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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