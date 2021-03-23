Başkan Demir: "Alt yapıya 1,5 milyar TL yatırım yapacağız"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugüne kadar alt yapıya 456 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki 3 yılda da ilçeler dahil şehrin tüm su temini ve kullanımına ilişkin problemlerini çözüme kavuşturmak için 1.5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bugüne kadar alt yapıya 456 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Önümüzdeki 3 yılda da ilçeler dahil şehrin tüm su temini ve kullanımına ilişkin problemlerini çözüme kavuşturmak için 1.5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi.

Samsun'u her alanda yarınlara taşımak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 'gönül belediyeciliği' hizmet anlayışı ile yürüttüğü proje ve çalışmalarla gönüllere girmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Alt yapı noktasında şehrin tüm sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Mustafa Demir, geride bıraktıkları iki yıllık dönemde, 1073 kilometre içme suyu hattı, 153 kilometre kanalizasyon hattı ve 2 kilometre uzunluğunda 5 adet derede ıslah çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yarınlara daha yaşanılır bir çevre bırakmak için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Demir, "Kolektör hatları, arıtma tesisleri ve dere ıslahları yapıyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Yaptığımız atık su arıtma tesisleri yatırımları ile tüm ilçelerinde arıtma tesisi olan Karadeniz'de tek, Türkiye'de ise beşinci kent biziz. Toplam 140 milyon liralık yatırım olan Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Salıpazarı atık su arıtma tesisleri; uzaktan müdahale (Scada), tesise ait verileri depolama ve ekipmanların gerektiği zamanda devreye girip çıkmasını sağlayarak enerji tüketimini azaltan otomasyon gibi teknolojik sistemlere sahip. Atık su arıtma tesislerinden altyapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üst yapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu hatları ve ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahamız içerisinde yer alan her alanda vatandaşımızın yanındayız. Bizim Samsun'umuza olan hizmet sevdamız bitmeyecek. Göreve başladığımız günden bugüne alt yapıya 456 milyon lira yatırım yaptık. Önümüzdeki 3 yılda da ilçeler dahil şehrin tüm su temini ve kullanımına ilişkin problemlerini çözüme kavuşturmak için 1,5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli alt yapı yatırımları inşa ediyoruz. Tek derdimiz; vatandaşlarımızın daha konforlu, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi."

Alt yapıdan üst yapıya, kültür-sanattan spora, sosyal hizmetlere kadar insana dokunan ne varsa hayata geçirmeye Samsun'u yarınlara taşımaya gönül verdiklerini kaydeden Başkan Demir, 17 ilçenin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını yenilenirken bir taraftan da arıtma tesisleri inşa ederek dev çevre yatırımlarını hayata geçirdiklerine dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gülsan Sanayi Sitesi'nin Toybelen'e taşınması, Saathane ve Subaşı projelerinin yanı sıra devam eden mekanik otopark ile kentsel dönüşüm projelerinin şehrin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı