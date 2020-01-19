Başkan Demir: "Acımız ilk günkü gibi taze"

19.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 19.01.2020 17:51

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsunspor'un renklerine siyahın eklendiği kazanın ardından 31 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi olduğunu belirterek, "Millet Bahçesi'ne trafik kazasında hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Samsunspor Anıtı yapacağız" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor kafilesini tas¸ıyan otobüsün karıs¸tıgˆı elim trafik kazasının 31. yıldönümü hayatını kaybedenleri unutmadı. Başkan Demir, Millet Bahçesi'ne, kazanın anısına uygun Samsunspor Anıtı yapacaklarını açıkladı.



"Acımız ilk günkü gibi"



Böyle bir kazanın bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Başkan Mustafa Demir, "Türk futbolunun acı günlerinden biri olan 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma için yola çıkan Samsunspor kafilemiz Havza ilçesinde geçirdiği kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomic ise Sırbistan'da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış ve sakat kalmıştı. Bu talihsiz kazanın ardından tam 31 sene geçti. Acımız ilk günkü gibi taze" diye konuştu.



"Anılarını yaşatacağız"



Samsunspor'un şehrin markası olduğunu ifade eden Başkan Demir, şunları söyledi:



"19 Mayıs Stadyumu'nun olduğu alana yapılan Millet Bahçesi'ne trafik kazasında, hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için Samsunspor Anıtı yapacağız. Şehre gelip gidenlerin hafızalarında kalıcı yer bırakacak bir çalışma olacak. Elim kazanın yıldönümünde, ebediyete irtihal edenlere bir kez daha Yüce mevlamdan rahmet, ailelerine ve Samsunspor camiasına bas¸sagˆlıgˆı diliyorum." - SAMSUN

Kaynak: İHA