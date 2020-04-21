Başkan Demir: "23 Nisan halk iradesidir"
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Mustafa Demir, 23 Nisan, Samsun, Güncel

Başkan Demir: "23 Nisan halk iradesidir"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM), dün olduğu gibi bugün de gücünü milletten almaktadır.

21.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:26
Başkan Demir:

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM), dün olduğu gibi bugün de gücünü milletten almaktadır. 23 Nisan, milletin ve halkın iradesidir" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı.

TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olması nedeniyle milli egemenlik ve bağımsızlık ruhunu yeniden yaşadıklarını belirten Mustafa Demir, "Büyük bir ulusal mücadelenin sonunda, 23 Nisan 1920'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM'yi açarak millet iradesini her şeyin üzerinde tuttuğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu nedenledir ki 23 Nisan bağımsızlık ve egemenlik demektir. Bu nedenledir ki 23 Nisan, halkın ve milletin iradesi demektir" diye konuştu.

23 Nisan'ın aynı zamanda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu da hatırlatan Başkan Demir, "23 Nisan, tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek bayramdır. Geleceğimiz olan çocuklarımız, geçmişten aldıkları tarihi ve milli güç ile büyük ve güçlü Türkiye'nin teminatı olmaya devam edeceklerdir. Bizlere düşen görev ise çocuklarımıza çok daha güçlü ve büyük bir Türkiye bırakmak olacaktır" şeklinde konuştu.

Bu yıl 23 Nisan'ı, dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını gölgesinde kutladıklarının altını çizen Başkan Mustafa Demir, "Sevgili çocuklar, kıymetli gençler. Bu yıl 23 Nisan'da ayrı kalacağız. Ama gönlümüz bir, coşkumuz ve gururumuz aynı. 7'den 77'ye tüm hemşehrilerimi, perşembe akşamı saat 21: 00'da cam ve balkonlarımızda İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okuyarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclisimizin açılışının 100'üncü yılını hep birlikte kutlamaya davet ediyorum" mesajını verdi.

Demir, "Bu düşünceler içerisinde, Milli Mücadele'nin Önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yad ediyorum. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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