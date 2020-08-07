Başkan Demir: "2021 proje yılı olacak"
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Başkan Demir: "2021 proje yılı olacak"

Atakum ilçesinde esnaflarla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projelerle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "2021 yılı bizim projelerimizi ihale ettiğimiz ve hayata geçirdiğimiz yıl olacak" dedi.

Başkan Demir:
07.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:16

Atakum ilçesinde esnaflarla bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projelerle ilgili çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "2021 yılı bizim projelerimizi ihale ettiğimiz ve hayata geçirdiğimiz yıl olacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde esnaflarla bir araya geldi. Genel Sekreter İlhan Bayram, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek, Mahalle Muhtarı Kenan Kaygusuz ve esnafların katıldığı buluşmada konuşan Başkan Demir, "Çok ciddi emek veriyoruz. Ekiplerimiz gece- gündüz çalışıyor" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm, şehir merkezindeki otopark ve Saathane Meydanı'nın tamamında projelerin harıl harıl devam ettiğini dile getiren Mustafa Demir, "Şehircilik anlamında 42 ekiple 17 ilçede gece gündüz çalışıyoruz. 3 yıl içinde bütün Samsun'da kırsal altyapıyı tamamlayacağız. Seçim döneminde söz verdik. Ben her mahalleye program yapıp gideceğim. Bütün esnafları ziyaret edeceğim" şeklinde konuştu.

1500 sanayi dükkanı

Gülsan Sanayi Sitesi'nin taşınacağı Toybelen mevkisindeki alanın ihale edildiğini belirten Başkan Demir, 2022 yılı sonuna kadar burayı tamamlayacaklarını söyleyerek, "1500 sanayi dükkanı olacak. Bu yıl başlanıyor ve 2022 yılı sonunda da inşallah bitiriyoruz. Canik'te Soğuksu, Gaziosmanpaşa o bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına başlıyoruz. Şehir merkezine 12 adet otopark yapılacak. Mert Irmağı ve Sarıgazel ile ilgili projelerimiz devam ediyor. Böyle bir gayretin içindeyiz. Çok ciddi bir emek veriyoruz. Bu şehir Türkiye'nin en güzel şehri, istikbali en parlak şehri. 2021 yılı bizim projelerimizi ihale ettiğimiz ve hayata geçirdiğimiz yıl olacak. Saathane ve otoparklarla ilgili kamulaştırma süreci devam ediyor. 100. Yıl Bulvarı'nı yenileyeceğiz. Problemleri çöze çöze, aciliyet sırasına göre, imkanlarımız nispetinde bir plan dahilinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, daha sonra kahvaltıda mahalle muhtarı ve esnafların görüşlerini alıp sorunlarını dinledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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