Başkan Daşhan: "Tanıtım çalışmalarımız devam edecek"

23.11.2019 09:34 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:39

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde ilçe protokolü, DPÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Murat Özalp'ı ziyaret ederek okul sorunları hakkında bilgiler aldı.



Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan' yaptığı açıklamada, "Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Doçent Doktor Murat Özalp'a, AK Parti İlçe Başkanımız Murat Çakır, Belediye ve İl Genel Meclis Üyelerimiz ile birlikte Yüksekokulumuzun gelişmesi adına neler yapabileceğimiz konularında fikir alışverişinde bulunduk. İlçemizde eğitim gören öğrencilerimiz için sosyal aktivite yönünden neler yapılmalı konularını ele aldık. İlçe tanıtımı ve ekonomimiz açısından oldukça önemli olan Meslek Yüksekokulumuzun daha da geliştirilmesi için verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Meslek Yüksekokulu Müdürümüz ve idarecilerimize çalışmalarında başarılar diledik" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA