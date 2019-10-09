Başkan'dan Trump'a sert karşılık

09.10.2019 10:38

Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız ordumuzun başlatmış olduğu "Barış Pınarı" operasyonu için saygısız tutum sergileyen ABD Başkanı Donald Trump sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.



Başkan yaptığı açıklamada "Ordumuzun vatanın bütünlüğünü korumak adına başlatmış olduğu Barış Pınarı harekatı sadece bir partinin bir zümrenin veya bir toplumun değil tüm milletimizin bekasını ilgilendiren bir husustur. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türk milleti kendi istiklal ve bağımsızlığını kimsenin emrine amade edecek değildir. Milletimiz ve ordumuz kendi hürriyetini savunacak güce ve kudrete sahiptir. Milletimiz bu bağımsızlık ve barış harekatının arkasında birlik olup durduğu müddetçe hiçbir tehdit ve yaptırım bize geri adım attıramaz. ABD başkanın saygısızca savurduğu tehditler bizim geçmişimizi bilmediğini göstermektedir. Bizler "aşsız ekmeksiz yaşarım ama hürriyetsiz yaşayamam" diyerek kanının son damlasına kadar bağımsızlığı için savaşmış bir milletin torunlarıyız. Bizler millet olarak bölünmeden, parçalanmadan ve fikir ayrılıklarına takılmadan askerimizin arkasında olacağız ki vatanımız ilelebet yaşasın. Bizler ölürsek şehit, dönersek gazi oluruz. Hiç kimse unutmasın ki fıtrat değişmez, bu kan yine o kandır!" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA