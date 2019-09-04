Başkan'dan Sivas Kongresi Mesajı

04.09.2019 16:29

"Millî sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz ve başka bir ülkenin himayesi kabul edilemez" kararıyla devletimizin kuruluşunda çok önemli bir aşama olan Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Sivas Kongresi'nin mimarları olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz dedi.

Başkan Büyükakın mesajında, "Her milletin tarihinde önemli dönem noktaları vardır. Binlerce yıllık Türk tarihinde kuşkusuz çok sayıda önemli kırılma noktaları mevcuttur. Ancak Sivas Kongresi, alınan kararları ve sonuçları itibarıyla bir milletin kaderini değiştirmekle kalmamış, bütün mazlum milletler için de bir umut ışığı ve bağımsızlık için örnek olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Millî sınırları içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet top yekûn kendisini savunacak ve direnecektir. Manda ve himaye asla kabul edilemez anlayışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temellerini atan kararlarıyla, hür ve bağımsız yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli atılmıştır.

Bugün bizlere düşen görev, 1919 yılında o zor şartlar altında ülkemizin bekası için yapılan bu çalışmalara layık olarak; devletimizi ve milletimizi çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkaracak adımlar atmak; 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için birlik ve dirlik içerisinde bütün gücümüzle çalışmaktır" dedi.

Başkan Büyükakın sözlerini, "Başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere bu aziz vatanın bizlere bırakılmasında emeği geçen, can veren şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyor, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılını kutluyorum" diyerek tamamladı.

Kaynak: Bültenler