Başkan'dan karne günü mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla yarıyıl tatiline girecek öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenleri kutladı.

KOCAELİ (Bültenler) - 21 Ocak Cuma günü tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de öğrenciler karnelerini alacaklar. Yarıyı tatili nedeni ile bir mesaj yayınlayan Başkan Büyükakın" Pandemi koşullarında öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, fedakarca sürdürdükleri bir eğitim döneminin ilk yarısını tamamladılar. Şimdi de bu emeklerinin göstergeleri olan karnelerini alacak yavrularımızı kutluyorum, öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Sevgili öğrencilerimiz,

" Sizler yarınlarımız, evlerimizin neşesisiniz. Bir dönem boyunca verdiğiniz emeğin karşılığında karnelerinizi alıyorsunuz. Hepinizi pandemi koşullarında üstün gayretlerinizden dolayı ayrı ayrı kucaklıyorum.Okullarımızda edindiğiniz bilgi ve tecrübeler, sizlerin gelecekte emin adımlarla yürümenizi sağlayacaktır. Bu süreçte elde ettiğiniz her kazanım, sizlerin bilgili, meraklı, ahlaklı bireyler olmanıza katkıda bulunacaktır.

Yarıyıl tatilinde doyasıya eğlenin. Ailenizle birlikte Kocaeli'nin güzelliklerini keşfedin. Spor yapın, arkadaşlarınızla yürüyüş yapın. Bol bol kitap okumayı da ihmal etmeyin. İkinci döneme dinlenmiş bir şekilde girin. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu tatiller diliyorum.

Saygıdeğer öğretmenlerimiz,

Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, sizlerin sayesinde yeşerecek, büyüyüp bir orman haline gelecek. Attığınız bu bilgi tohumları ülkemizin kaderini belirleyecek. Öğrencilerimizi yarınlara hazırlarken göstermiş olduğunuz bu özveri paha biçilemez. Sizlerin hakkı hiçbir zaman ödenmez.

Kıymetli velilerimiz

Evlatlarımız yorucu bir ilk yarının ardından karnelerini alıyorlar. Tatilden iyi bir planlama ile faydalanmaları sizlerin elinde. Çocuklarımızın dünyasına girip onları daha iyi anlamak biz velilerin görevleri arasındadır. Bu nedenle evlatlarımızın hayallerini gerçekleştireceği, onları daha mutlu olacağı faaliyetlerde meşgul olmalarını sağlamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizi yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizi ve onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyorum."

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