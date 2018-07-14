Başkan'dan 15 Temmuz Anma Mesajı

Bundan 2 yıl önce Türkiye belki de tarihinin en uzun gecelerinden birisini yaşamıştı. FETÖ terör örgütünün devletin çeşitli birimlerine sızmış uzantılarının tertiplediği hain darbe girişimi gerçekleşmiş, vatanını korumak için buna karşı çıkan 251 vatandaşımız şehit olmuş, binlercesi de yaralanmıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yayınladığı bir mesajla 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe teşebbüsünde şehit olan vatandaşlarımıza rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diledi. Gazilerin ülkemizin göz bebeği olduğunu vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, "O gece şuncu – buncu demeden vatan için teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımız, büyük bir destan yazmıştır. Millet olarak kendilerine minnettarız.

Türk milleti olarak birliğimizi, dirliğimizi koruduğumuz müddetçe ve inancımıza dosdoğru sahip çıktığımız müddetçe; Allah'ın izniyle bizi, hiçbir güç yenemez.

24 Haziran'da milletimizin gerçekleştirdiği büyük dönüşümün neticesinde ülkemizin önü daha da açılmıştır. Sayın Başkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'miz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. Buna engel olmak isteyecek FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleri bu aziz milletin yumruğu altında yok olup gidecektir. Yeter ki, bir olalım, iri olalım ve diri olalım" dedi.

Başkan Karaosmanoğlu sözlerini, başta 15 Temmuz olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet ve gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz diyerek tamamladı.