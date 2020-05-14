Başkan Dağtekin tarımda ki büyümeyi açıkladı
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Başkan Dağtekin tarımda ki büyümeyi açıkladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'da tarımsal üretimi ekonomik boyutunun ötesinde stratejik bir sektör olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Başkan Dağtekin tarımda ki büyümeyi açıkladı
14.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:03

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman'da tarımsal üretimi ekonomik boyutunun ötesinde stratejik bir sektör olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Başkan Mehmet Dağtekin, son 18 yılda özel önem ve öncelik verdikleri alanların başında tarım geldiğini ve Adıyaman'ın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) projeleri kapsamında bugüne kadar 122 milyon 502 bin 942 TL hibe desteği aldığını söyledi.

Adıyaman'ın üretim kapasitesini artırmak, tarım alanındaki potansiyelini layıkıyla harekete geçirmek için çok büyük emek sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Dağtekin, Adıyaman'ı yılların ihmalinden kurtararak Türkiye'nin en gelişmiş illeriyle yarışır hale getirdiklerini dile getirdi.

Başkan Dağtekin "Bilindiği gibi ülkemizde tarımsal kalkınmayı desteklemeye yönelik iki uygulama bulunmaktadır. Bunlar, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan ve 42 ili kapsayan İPARD programı ile Adıyaman'ın da içinde bulunduğu 39 ili kapsayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programları (KKYDP)'dır. KKYDP'nin başlıca hedefi, proje bazlı olmasıdır. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum; KKYDP ile IPARD arasındaki fark, KKYDP'de başvuru sahipleri koşullarının daha geniş yelpazedeki yararlanıcıya odaklanacak şekilde oluşturulmasıdır. KKYDP'nin amacı, kırsal alanlarda altyapı yatırımlarını desteklemek, kırsal alanlardaki yaşam koşullarını iyileştirmek, istihdamı artırmak ve IPARD amaçlarına benzer şekilde ürün kalitesini yükseltmektir. Genel çerçeveye ve koşullara baktığımız zaman KKYDP kapsamında olan illerin, daha avantajlı bir konumda olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira KKYDP yararlanan üreticilerimiz ve yatırımcılarımız, kapasite oluşturma ve tarım işletmeleriyle ilgili faaliyetler ile işleme ve pazarlamaya yönelik destekler bakımından IPARD'a dahi katkıda bulunmaktadır. Dolayısıyla AB tarafından hibe desteği sağlanan İPARD'a karşılık, 39 ilimizin de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteklerinden istifade etmesi amacıyla, hükumetimizin hayata geçirdiği Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) uygulaması, kriterleri ve standartları açısından daha iyi bir bileşen olduğu açıktır" dedi.

Dağtekin açıklamasını söyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nda AB ülkelerine yönelik 'Kopenhag kriterlerinin adını gerekirse Ankara kriterleri yapar yine de yolumuza devam ederiz' ifadelerini kullanması oldukça anlamlıydı. AK Parti olarak hayata geçirdiğimiz reformlar, yapısal değişimler, ekonomik normlar, hukuki düzenlemeler gibi bir çok alanda olduğu gibi tarım alanında da hayata geçirdiği modeller üreticilerimizin gelir düzeyinin yükseltilmesi, üretim ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve tarımsal altyapısının geliştirilmesine yönelik uygulamalar ve projeler, AB standartlarının çok çok üstündedir. Bunun en bariz örneği, 2006 yılında yüzde 50 sizden, yüzde 50 bizden yüzde 100 sizin' sloganıyla başlattığımız Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)'dır. Öncesinde ise 2005 yılında kurulan ve 16 pilot il içerisinde Adıyaman'ın da olduğu Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) Alt bileşenlerinden olan Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programıdır. Adıyaman ise KKYDP projelerinden en çok istifade eden illerin başında geliyor. Adıyaman'ımız da bugüne kadar 252 projeye karşılık 122.502.942 TL hibe ödemesi gerçekleşmiştir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere Adıyaman, KKYDP projelerinden en çok istifade eden illerin başında geliyor. Bir başka çarpıcı örnek vermek gerekirse, KKYDP kapsamında yer alan ve Çukurova'sıyla Türkiye'nin en büyük tarım kentlerinden biri olan Adana şehrimizi bile hibe projelerinde geriden bırakan Adıyaman'da son olarak tarım sektörü ile iştigal eden yatırımcıların hazırladığı 33 adet proje bakanlığımız tarafından uygun görülerek toplam 27 Milyon 474 Bin TL'lik destek almaya hak kazanmıştır. Bu 33 projeyle birlikte toplamda 285 projeye, 149 milyon 976 bin TL hibe sağlanmış olacaktır. Tarım sektöründe yaşanan bu güzel gelişmeler, tarımsal üretimi ekonomik boyutunun ötesinde stratejik bir sektör olarak değerlendirdiğimizin açık bir göstergesidir. Tarım da büyük bir değişim ve dönüşüm içerisine giren Adıyaman'ımız, özellikle hükümetimizin ekim ve sanayi alanında verdiği hibe desteği ile badem üretiminde Türkiye'nin parlayan yıldızı oldu. Verilen bu destekler sayesinde ekim alanlarımız 60 bin dekarın üzerine çıktı. 2023 hedefimiz ise 100 bin dekara çıkarmak olacak. Elbette sadece ekip-biçme ile kalmadık. Tarımın sanayi ile entegrasyonunu da sağlamak için önemli adımlar attık. İlk olarak Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Enstitüsü'nü kurduktan sonra Kahta OSB'de 10 Milyon TL yatırım bedeliyle Badem İşleme-Paketleme Tesisini kurduk. Akabinde ise 8 işleme-paketleme tesisi daha kuruldu. Adıyaman'ımızın sosyo-ekonomisine, istihdamına, ülkemizin cari açığına, milli ekonomimize direkt etki eden bu yatırımlar ve destekler gurur kaynağımız olmuştur. İnşallah badem üretimi gibi, tarım alanında çeşitliliği arttıracağız. Bizim tek gayemiz Adıyaman'ımıza hizmet etmek ve hayalleri ile buluşturmaktır. Bizler çiftçilerimize, yatırımcılarımıza en güzel imkanları sunmanın mücadelesini veriyoruz. Bu vesile ile Adıyamanlı tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya çiftçiler gününü de en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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