Başkan Dağtekin, Ramazan Bayramını kutladı
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Başkan Dağtekin, Ramazan Bayramını kutladı

Başkan Dağtekin, Ramazan Bayramını kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Ramazan Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Ramazan Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin yanı sıra coştukça coşan bir sevgi selinin tarifi olduğunu vurgulayan Başkan Dağtekin, "İstikamet üzere olmakta belki de en az zorlandığımız Ramazan ayı, her yıl bize bahşedilen kıymetli bir imkandır. Allah hakkıyla sadece Ramazanı değil, bir ömrü idrak etmeyi nasip etsin. Ağızlarımızdan tat, bedenlerimizden sağlık ve sıhhat, ruhumuzdan afiyet hiçbir zaman eksik olmasın inşallah. Bir rahmet, mağfiret ve bereket ayını daha geride bırakıyor, Recep ve Şaban aylarıyla müjdelenen mübarek Ramazan ayına yeniden kavuşmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Elbette Ramazan ayını uğurlamanın hüznü kadar yine Ramazan ayının son günlerinde işgalci İsrail'in adeta devlet terörü estirerek Mescid-i Aksa'ya yönelik hunharca saldırılarında onlarca kardeşimizin şehit olması yüzlerce kardeşimizin ise yaralanması hüznümüzü bir kat daha arttırdı. Rabbim inşallah bu mübarek günlerin yüzü suyu hürmetine tüm Müslümanları kıyama durmayı nasip etsin. Allah'ın izniyle daha nice Ramazan aylarında iftar sofralarında buluşacak, doyasıya kutlayacağımız ve bir arada geçireceğimiz bayramlarımız olacak. El ele vereceğiz, güç birliğiyle, sabırla, anlayış ve güçlü bir iradeyle bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Yüce Allah, bizleri daha nice bayramlarda buluştursun, bir araya getirip coştursun, yüreklerimizi ferahlık, zihinlerimize berraklık versin. Bu ayın manevi ikliminde kendi kemalimize doğru yürümek nasibimiz olsun. İman, ihlas ve merhamet rehberimiz olsun. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramımızı kutluyor ve hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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