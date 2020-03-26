Başkan Dağtekin'den evde kal çağrısı
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Adıyaman, AK Parti, Türkiye, Güncel

Başkan Dağtekin'den evde kal çağrısı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

26.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:47
Başkan Dağtekin'den evde kal çağrısı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgınına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, küresel bir salgın ve sorun olan korona virüse karşı yerinde ve erken tedbirlerle bu süreci titizlikle yönettiğini ve yönetmeye devam ettiğini belirten Başkan Dağtekin "Hükumetimiz çok önceden aldığı önlemler ile bu krize karşı hazırlıklı olduğumuzu gösterdi. Devletimizin aldığı önlemler çok kıymetli. Bundan sonrası bize kalıyor. Bu bilincin Adıyaman'da yaygınlaşması için il teşkilatı olarak ta tüm uyarılarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu noktada tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra STK'larımızın mobilize olması ve tüm Adıyamanlı hemşehrilerimizin duyarlı olması gerekiyor.

Salgının Adıyaman'daki etkilerine yönelik olarak Adıyaman Valimiz Aykut Pekmez ile sürekli koordinasyon içerisindeyiz. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, en başından bu yana ifade ettiğimiz hassas nokta, evde kal çağrısının ne kadar hayati olduğudur. Bu noktada Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın herkes kendi OHAL'ini ilan etmesi gerekiyor çağrısı büyük bir önem taşımaktadır" dedi.

Bu salgının yayılmaması için alınacak en doğru tedbirin en az temas olduğunu belirten Dağtekin "Korona virüsü ile mücadele ettiğimiz bu süreçte AK Parti İl Teşkilatı olarak bizlerde sosyal mesafe kuralına ve evde kal çağrısına uyarak il yürütme kurulu toplantımızı telekonferans sistemiyle gerçekleştirdik. Yine geçtiğimiz günlerde Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Erkan Kandemir başkanlığında, 81 il başkanlarımızın katılımıyla toplantımızı video konferans sistemiyle yaptık. Bu süreci sabırla birkaç ay dirençli bir şekilde gösterebilirsek, neticesi yıllarca sürecek tarihi fırsatları kullanabileceği kavşağa girmiş olacağız. Öte yandan sağlık çalışanlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bizler evlerimizde güvenle kalmaya çalışırken, onlar ailelerinden, sevdiklerinden ayrı, bizlerin sağlığı için hiç olmadığı kadar özveri ile, hayatlarını belki de riske atarak sürekli çalışıyorlar. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık teknikerlerimiz ve bütün hastane personelimiz hepsi için ne desek ne yapsak az. Geçtiğimiz günlerde ise hükumetimizin sağlık çalışanlarına yönelik olarak 3 ay boyunca ek ödemenin tavandan ödeneceğini duyurması bir nebzede olsun moral kaynağı olmuştur. Ayrıca sağlık alanında 32 bin personelin istihdam edilmesi bu salgına karşı olan mücadelemizi daha güçlü kılacaktır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve yakın takibi ile tüm bakanlıklarımızın etkin ve aktif tutumu, milletçe sergilenen dayanışma ve sağlık çalışanlarının özverisi sayesinde ülkemiz çok iyi bir konumdadır. Korona virüsün hem sağlık hem de ekonomiye olan etkisini bertaraf etmek için hükumetimiz 100 milyar liralık ekonomik istikrar paketi ve sonrasında yine tedbirleri kapsamında açıkladığı destek paketiyle, 2 milyon dar gelirli aileye bin lira nakit destek verilecektir. Alınan bu önlemlerin tek amacı mümkün olduğunca istihdamı koruyup, esnafı yaşatmaktır. Özetle hükumetimiz tüm olanaklarıyla çalışıyor. Sağlık görevlilerimiz canla başla bizler için iş başında, herkes de üzerine düşeni yaparsa, Allah'ın da izniyle bu zorlukları aşacağız. Ama şunu da asla aklımızdan çıkarmayalım, yaşlı, genç, çocuk her kim olursa olsun, zaruri değil ise lütfen evlerinde otursun.

Allah'ın izniyle bu sancılı süreci hiçbir sıkıntı yaşamadan atlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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