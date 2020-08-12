Başkan Dağtekin'den, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü mesajı
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Başkan Dağtekin'den, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Dağtekin'den, AK Parti'nin 19. Kuruluş yıldönümü mesajı
12.08.2020 15:04 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:07

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Dağtekin mesajında, 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan AK Parti, kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra iktidara geldiğini, 18 yıllık kesintisiz iktidarı sürecindeyse harici ve dahili onlarca badireler atlattığını belirtti.

Dağtekin mesajında, "Tüm bunlara rağmen Kurucu Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de sessiz bir devrim gerçekleşmiştir. Partimiz kurulduğu gün Cumhurbaşkanımızın 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözleri hala hafızalarımızdadır. Evet, o günden sonra hem Türkiye'de hem de dünya da hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Öncelikle 14 Ağustos 2001'den sonra Türkiye siyasal hayatında nadir rastlanabilecek bir durumla, sürekli seçimleri kazanmasının ötesinde, aynı zamanda en yakın rakibine karşı büyük oy farkıyla iktidar olan ve bu seçim kazanma başarısını uzun dönem devam ettiren bir siyaset tarzı ortaya çıktı. Elbette bunu anlamak için 'AK Parti tarz-ı siyaset' ini çok iyi analiz etmememiz gerekiyor. Hiç kuşkusuz bu siyaset tarzının oluşmasında Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karizmatik liderliği ve kurucu dinamiği en önemli faktördür. Tarih, liderimizi pek çok güzel işler ve hizmetlerle anacak ama en çok ve en takdirle, minnetle anılacağı iş, demokrasimizin hiçbir etki altında kalmadan milletin istediği şekliyle tezahürünü sağladığı için olacaktır. Zaten, her fırsatta gücünü sadece milletten aldığını ifade eden Cumhurbaşkanımızın, sistem her tıkandığında, her kriz anında en büyük hakem olarak gördüğü halk oylaması yoluyla millete gitmesi; her krizi halk iradesiyle aşan bir siyaset modeli geliştirmesi de bundandır. MİT tırları kumpası, Gezi ayaklanması, 17-25 Aralık FETÖ'nün yargı ayağının yürüttüğü darbe girişimi ve 15 Temmuz darbe kalkışması. Bunların hepsini milletimiz kah sandıkta oylarıyla, kah sokakta, kah çıplak elleri ve bedeniyle tankları durdurarak engelledi. 15 Temmuz gecesi kanlı darbe girişimine karşı gösterilen bu direniş, bu bilinç ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliği sayesinde mümkün oldu. Milletimiz, liderimize güvendi ve onun üzerinden Türkiye'ye karşı oynanan kirli oyunu bozdu. Sosyal ve siyasal ve hatta darbe yoluyla yapamadıklarını en son ekonomi üzerinden yapmaya kalktılar, onu da başaramadılar. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadelede ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne denli doğru bir yönetim biçimi olduğu daha iyi anlaşıldı. Kararların hızlı alınabilmesi, etkin ve aynı hızla uygulanabilmesi, elde edilen başarının en önemli sebeplerinden biridir. Hükümet icraatını yaparken, bu icraatları destekleyen ve besleyen güçlü Gazi Meclis'imiz de çıkardığı yasalarla son derece etkin rol aldı. Ayrıca Sağlık için yapılan devasa yatırımlarımızın ne anlama geldiği, ne kadar kıymetli olduğu bugünlerde daha iyi anlaşılıyor. Bütün bunlar ancak, güven veren liderlik sayesinde mümkün olabiliyor. İnşallah bizlerde bu anlamlı günü Ankara'da kutlayacağız. Bu yıl 'Milletimizle Beraber İnandığımız Yolda AK Parti 19 Yaşında' konseptiyle gerçekleştirdiğimiz 19.Kuruluş Yıldönümümüz vesilesiyle inşallah nice 19 yıllar diyor; bu davadan, bu mücadeleden vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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