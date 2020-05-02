Başkan Dağtekin'den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
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Başkan Dağtekin'den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı

Başkan Dağtekin'den 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü mesajı
02.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:44

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Birleşmiş Milletler Kurulunca, 1993 yılında özgür ve bağımsız bir basın için 3 Mayıs'ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kabul edildiğini hatırlatan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, basın mensuplarının gününü kutladı.

Başkan Dağtekin, "3 Mayıs tarihi tüm demokratik ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü' olarak kutlanmaktadır. Türkiye'nin Covid-19'la mücadele ettiği bir dönemde gazetecilerimizin de kamuoyundaki sorumlulukları bir kat daha arttı. Vatandaşımızın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkı için her şart altında görevlerini yapan gazeteciler bu salgın döneminde de canla, başla görevini yapmaktadır. Basın mensubu kardeşlerimiz ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi, Adıyaman'ımızda da toplumun ihtiyaç duyduğu her konuda araştırma, bilgilendirme, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma hizmetini layıkıyla yerine getirmektedir. AK Parti il başkanı olarak Adıyaman'da ki yazılı, görsel, işitsel ve dijital basın yayın kuruluşlarımızı yakından takip ediyorum. Elbette bu önemli görevi yerine getiren basın mensuplarının çalışmalarını özgürce yapabilmesinde, basın özgürlüğünün büyük önemi vardır. Basın kuruluşlarımızın, özellikle yerel basınımız ve çalışanlarının zor şartlarda bile görevlerini yerine getirebilmek için gösterdikleri çabayı biliyor ve bu gayretlerini takdirle karşılıyorum. Basın mensuplarımızla müşterek dayanışma içerisinde olduğumuz bu sıkıntılı günleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliği ve hükumet sistemimizin yoğun gayretleri ile inşallah en kısa sürede geride bırakarak aydınlık yarınlara hep birlikte koşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde faaliyet gösteren tüm basın mensuplarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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