Başkan Dağtekin'den 27 Mayıs Mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Dağtekin'den 27 Mayıs Mesajı

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Dağtekin'den 27 Mayıs Mesajı
26.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:37

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

27 Mayıs 1960 darbesinin, milletin vicdanında derin yaralar açtığını ifade eden Başkan Dağtekin mesajında, "27 Mayıs Darbesi'nin yıldönümünden geçiyoruz. Türkiye'nin askeri darbeler silsilesinin ilk halkasını, bu kötü alışkanlığı oluşturan uğursuz hadise, yıllar önce bu günlerde yaşandı. Demokrasimize dolayısıyla, ülkemize ve milletimize yönelik bu karanlık müdahalenin 60. seneyi devriyesinde Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Provokasyonlarıyla 27 Mayıs darbesine zemin hazırlayanlar ile merhum Menderes ve arkadaşlarını darbe mahkemelerinde haksız ve hukuksuz şekilde yargılayanlar ise milletimin vicdanında mahküm olmuşlardır. Ülkemizde demokrasi mücadelesi, birçok tehditlere, saldırılara, korkutmalara süreç içindeki başka müdahalelere, deyim yerinde ise 'hizaya getirme' çabalarına rağmen 60 yıl boyunca kararlılıkla ilerledi ve hamdolsun bugünlere ulaştı. Ancak darbelere sonsuza kadar dur demek için, darbelerle hesaplaşmak lazım. Darbelerle hesaplaşmaya da 15 Temmuz'la başlamak gerekiyor" dedi.

Başkan Dağtekin, "Son darbe girişimi ve en kanlısı olduğu için 15 Temmuz'un yeri ayrı olmalı muhakkak ama kesinlikle 27 Nisan e-muhtırasını, 28 Şubat'ı, 12 Eylül'ü, 71 Muhtırası'nı ve 27 Mayıs'ı da ihmal etmemeliyiz. Hatırlayın; 17-25 Aralık yargı ve emniyet darbe girişimi üzerinden devletin tüm kurumları çökertilmeye çalışıldı. 15 Temmuz'da liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye azmetmiş FETÖ'cü hainler, dışarıdaki işbirlikçileriyle ülkeyi işgal etmeye yeltenmişlerdi. Yani neredeyse saldırı yollarının çoğu denendi. Cumhurbaşkanımız ve AK Parti karşıtlığının limitleri sonuna kadar zorlandı. Türkiye bu anlamda çok zor badireler atlattı. Tüm bu saldırılarla mücadele ederken, badireleri atlatırken 'direnç' noktasında önemli mesafeler alındı. Allah'a hamd olsun Türkiye, toplumsal ve siyasi olarak darbeler eşiğini atlattı. Hiç kimse artık böyle bir girişime teşebbüs edemeyecektir. Ülkede darbecileri heveslendirecek bir zemin asla olmayacaktır. Dolayısıyla, son dönemde gündeme gelen 'darbe söylentilerine', dışarıdan devreye sokulacak yeni müdahalelere karşı, devlet, siyaset ve toplum eskisinden çok daha dirençli bir yapıya sahiptir. Bu anlamda, denemek isteyenler öncekilerden çok daha kötü bir hüsranla karışılacaklardır" diye konuştu.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Yassıada'nın yeni ismiyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 27 Mayıs Darbesi'nin 60. Yılında açılacağını anımsatan Dağtekin, "Büyük bir trajedinin yaşandığı Yassıada yıllarca milletimizin hafızasında yaslı ada olarak yer aldı. AK Parti hükumeti olarak 2013'te Yassıada'nın ismini 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak değiştirdik. 2015 yılında ise yine Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla ada da düzenleme faaliyetleri başlayarak kültür ve kongre merkezi haline getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Açılışı yapılacak olan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 176 kişilik bir otel, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi ile 7 bin 700 metrekarelik müze ve cami yer alıyor. Artık bu ada Demokrasi ve özgürlüklerle anılacak. Bir başbakan ve iki bakanın idam edildiğini de müzede yapılacak özel yayınlarla anlatılacak. Ki bu kanlı ve kirli zihniyeti milletimiz unutmasın" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir Haber
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış Haber
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Vicdansız adam, yakaladığı kediyi sopa ile öldüresiye dövdü
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Husumetli akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Husumetli akraba aileler arasındaki kavgada kan aktı: 1'i ağır 3 yaralı
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Emniyet'ten 'Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı' iddialarına ilişkin açıklama geldi
Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul...
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Mustafa Şentop Mevlüt Karakaya Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Özkan Uğur Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Fatih Terim İlhan Cavcav Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Başkan Dağtekin'den 27 Mayıs Mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 13:37:33. #1.14#
title