Başkan Dağtekin'den 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin yayımladığı mesajında, basın ve ifade özgürlüğünün, halkımızın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynadığına dikkat çekti.

Başkan Dağtekin, "Hiç şüphesiz kamu adına gerçekleri araştırma, doğru ve gerçek haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getiren basın mensuplarımız, demokratik hayatımızın vazgeçilmez mesleklerinden birini icra etmektedirler. Elbette basın kuruluşlarımız bu ilkeler çerçevesinde görevlerini yaparken hem ülkemizin hem de Adıyaman'ımızın menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin gerektirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri de büyük önem taşımaktadır. AK Parti il başkanı olarak her daim basın kuruluşlarımızın ve basın mensuplarımızın sorunlarına çözüm arayışında olduk. Medya mensuplarıyla istişarelerde bulunduk, yapıcı, yönlendirici eleştirilerine kulak verdik. Basınımız, Pandemi sürecinde de büyük bir fedakarlıkla sahada aktif olarak çalıştı. Özellikle diğer rutin dönemlere göre daha dikkatli bir habercilik anlayışıyla doğru bilgiyi hızlı bir şekilde kamuoyuna ulaştıran basınımız, bu salgın döneminde de büyük bir imtihan verdi. Yine bu süreçte medyada teknolojik gelişmenin yanı sıra yayıncılık bakımında da bazı yenilikleri de beraberinde getirdi. En önemlisi ise, bu süreçte şehrimizin tüm dinamiklerinin bir uyum kültürü içerisinde hareket etmesiydi.

Gazetecilerimize de bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Elbette aykırı fikirler de olacak. Biz o fikirleri de bir zenginlik olarak görüyoruz. Tek gayemiz ortak akıl ve bu aklın oraya koyacağı iradeyle Adıyaman'ımızı daha iyi noktalara taşımaktır. Gündem de hangi konu tartışılırsa tartışılsın öncelikli olarak aidiyet duygusuna sahip olmamız ve sahiplenmemiz gerekiyor. Hemşerilerimizin daha iyi şartlarda yaşaması ve huzuru için bunu kendimize bir görev bilmemiz gerekiyor. Bilhassa Pandemi döneminde bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavramış olduk. Bu duygu ve düşüncelerle, Adıyaman'da görev yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA