Başkan Dağtekin'den '18 Mart' Mesajı'
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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Başkan Dağtekin'den '18 Mart' Mesajı'

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

18.03.2020 08:41 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:42
Başkan Dağtekin'den '18 Mart' Mesajı'

İl Başkanı Mehmet Dağtekin tarih boyunca vatanı, bayrağı, milleti için canını feda etmiş aziz şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade ederek, "Bu zafer, aziz milletimizin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biridir. Aziz milletimizin ortaya koyduğu bu destan neticesinde adeta yeni bir tarih yazılmıştır" dedi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadın yazdığı şanlı bir destan olduğunu ifade eden Dağtekin "Çanakkale Zaferi aslında Kurtuluş Savaşımıza bir girizgah ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına yönelik yakılan bir meşale olmuştur. Dolayısıyla Çanakkale Zaferi'ni sadece geçmişimize ait bir başarı olarak değil, bugün güçlü bir şekilde sürdürmekte olduğumuz medeniyet yürüyüşümüzün de en önemli ilham kaynaklarından biri olarak görmemiz gerekiyor. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum; bizler bugün, şehitlerimizin fedakârlıklarıyla kazanılmış bu vatan toprakları üzerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeyeni bir gelecek inşa ediyoruz.Allah'ın izniyle bizler, şehitlerimizden miras kalan bu mukaddes emaneti asla yere düşürmeyecek, çok daha da yükseklere taşıyacağız. Malumunuz olduğu üzere AK Parti olarak 18 yıllık iktidarlarımız boyunca harici ve dahili onca badirelerle boğuşmuş. Reel politikle yüzleştik. Güç ve kudretle sınandık 27 Nisan e-muhtırası, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimleri, Suriye sınırında ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler ve son olarak ta küresel ölçekte tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla bir savaş halindeyiz. Tüm dünyada hızla yayılan Koronavirüse karşı önlemlerde en makul karar ve zamanlama ülkemizde gerçekleşmiştir. Hükümetimizin koordineli bir şekilde hızlı karar alabilmesi ve yine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun İdlib ve mülteci mesaisine rağmen, en başından itibaren kriz yönetiminde titizlik göstermesi, ilgili tüm bakanlarımızın ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın gayretlerine hepimiz yakından şahit oluyoruz. Bundan 105 yıl önce Çanakkale'de dayanışma, birlik ve beraberliği şu zor süreçlerde de göstermemiz gerekiyor. Çünkü biz biliyoruz ki; imanımız, inancımız, fedakarlığımız ve bin yıllık medeniyet değerlerimiz milletimizi her zor şart ve koşullarda zafere taşıyacaktır. Yeter ki, herkes birbirine karşı sorumluluğunu yerine getirmek konusunda hassasiyet göstersin. Bizim vazifemiz tedbirdir. Takdir Allah'tandır. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan emanet eden tüm şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Bültenler

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