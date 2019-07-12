Başkan Dağtekin'den 15 Temmuz gazilerine ziyaret

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Sosyal Politikalar Başkanı Mustafa Öztürk, ilk olarak 15 Temmuzhain darbe girişimi esnasında Boğaz Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olanTurizm İl Müdürlüğü çalışanı Durmuş Çelikbilek'i ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milli iradeye sahip çıkmak için sokağa çıktığını anlatan Çelikbilek15 Temmuz gecesi hainlerin açtığı ateş sonucu sol bacağından yaralandığını ifade ederek,AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'e ve AK Parti heyetine bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, ziyaretlerinin devamında emniyet mensubu Gazi Mehmet Özgiçi'yi ziyaret etti. Başkan Dağtekin'e darbe gecesini anlatan Özgiçi,15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasındailk hedeflerden biri olan Özel Harekat Daire Başkanlığı olduğunu vurgulayarak kalkışmanın olduğu dakikalarda görev için Özel Harekat Daire Başkanlığı'na geldiğini o esnada savaş uçaklarından atılan bombalarla yaralandığını ifade ederek "O gece Özel Harekatta53 şehit verdik. Vücudumun çeşitli yerlerine şarapnel parçaları isabet etti. Dileğimizodur ki; Allah bizleri de sevgililer sevgilisi peygamberimizin sancağı altında kendilerine komşu eylesin. Bu vesile ile bizleri ziyaret eden il başkanımız Mehmet Dağtekin ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Dağtekin ise ziyaretlerinin sonunda bir açıklama yaparak " Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de hayırlı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum. Sizler vatanımız, Kur'an-ı Kerim ve Bayrağımız için canlarınızı ortaya koydunuz. Sizlere minnettarız. 15 Temmuz ihanet girişiminin üçüncü yılında tüm ülkede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gazilerimizile bir araya geldik. 15 Temmuz'da sizlerin gösterdiği kahramanlığı gördükçe ülke olarak gururlanıyoruz. 15 Temmuz ülkemizi kullanarak hain planlar yapmaya çalışan güçlere ders olmuştur. Kimse bundan sonra bu tür kalkışmalarda bulunamaz. Sizler tarih yazdınız, biz siyasiler olarak her zaman yanınızda olacağız. Biz birlik olduktan sonra Allah'ın izniylekimse bizim bileğimizi bükemez. Hiç karşılık beklemeden iradesine, demokrasisine ve vatanına sahip çıkmak üzere sokağa dökülebilen bir milleti hiç bir güç yıkamaz. Devletimiz ve bu ülke vatandaşları sizlere her zaman minnettar kalacaktır. Bir kez daha siz gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler