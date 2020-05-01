Başkan Dağtekin'den '1 Mayıs' kutlaması
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Başkan Dağtekin'den '1 Mayıs' kutlaması

Başkan Dağtekin'den '1 Mayıs' kutlaması
01.05.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:01

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Dağtekin, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgınına karşı Türkiye'de en ön safta işçi ve emekçilerin olduğunu belirterek, emek ve alın teriyle ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

Başkan Dağtekin mesajında, "Türkiye'de ilk Covid-19 vakası 10 Mart'ta açıklandı. Hemen sonrasında ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdooğan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı. Mart ayının ortasında 100 milyar TL olarak açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' kapsamında atılan adımların tutarı şu ana kadar 200 milyar TL'ye ulaştı. 19 maddelik paket içerisinde işçilerimizi güvence altına alan birçok önlem yer alıyor. Örneğin; emekçilerimiz için Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alarak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri hızlandırarak kolaylaştırdık. Böylece faaliyetine ara veren işçilerimize geçici bir gelir desteği vererek mağduriyetlerin önüne geçmiş olduk. Ayrıca milyonlarca işçinin beklediği torba yasanın meclisten geçmesiyle emekçilerimizin haklarını güvence altına alarak, haklarını koruduk. Hem işçinin hem de işverenin haklarını savunan bu yasa doğrultusunda yeni alınan önlemlerle birlikte işten çıkarmalar yasaklandı ve nakit desteklere ilişkin kararlar arttırıldı. Alınan bu tedbirlerle işçilerimiz işlerini kaybetmekten, işverenlerimiz de sağladıkları istihdamın ve yürüttükleri faaliyetlerin zarar görmesinden duydukları endişe de giderilmiş oldu. Ayrıca Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında yaklaşık 13 milyon emekli ve yakınına Ramazan Bayramı ikramiyelerini geçtiğimiz haftalarda ödemesini yapmıştık. Ülkemizin üretim, istihdam, yatırım ve ihracat gücünü korumak adına hükümetimiz nasıl ki seri tedbir ve paketler açıklıyor ise, maddi desteğe ihtiyaç duyan emekçi kardeşlerimiz için de topyekun dayanışma hamlesi, bir ve beraber olduğumuzu bir kez daha göstermek adına örnek adımlar attı, atmaya da devam ediyor" dedi.

Salgın ile mücadelede işçi-emekçilerin önemine değinen Dağtekin, "Salgın günlerinde başta dezenfektan, maske, tıbbi teçhizat ve gıda maddeleri olmak üzere temin ve tedarikinde sorun yaşanmamasında en önemli faktör emekçilerimiz olmuştur. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, bu salgın sürecinde dayanışması ve birlik beraberliği daha da anlamlı olmuştur. Hele hele bu noktada sağlık emekçilerimizin fedakarlıklarını unutmamalıyız. Aynı şekilde hizmet sektöründe çalışan emekçilerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan, işçilerimiz, fabrikalarda mesai mefhumu gözetmeden çalışan kardeşlerimizin bu mücadelede büyük payları vardır. Bu arada şu önemli hatırlatmayı da yapmak istiyorum, 1 mayıs emek ve dayanışma günü 22 Nisan 2009'da AK Parti iktidarımızın aldığı devrim niteliğinde bir kararla resmi tatil ilan edilmişti. Öncesinde işçiler kutlamalara katılabilmek ya hasta raporu alır, ya viziteye çıkar, ya da yevmiyesini yakarak kutlamalara katılabiliyordu. Hükumetimizin aldığı bu karar sayesinde işçi ve memurlar bu özel günlerini diledikleri gibi kutlayabiliyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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