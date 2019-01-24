Başkan Dağtekin: "Algı Operasyonlarına Dikkat"

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, son günlerde seçimlere ilişkin algı operasyonları yapıldığını belirterek, partilileri bu konuda uyardı.

İlçe teşkilatlarını milletvekilleri ile birlikte ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, özellikle son günlerde seçimlere yönelik yapılan algı operasyonlarına dikkat çekti.

Mehmet Dağtekin, "AK Parti Genel Merkezi aday belirlerken büyük ilçeler özelinde tüm seçim bölgelerinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar çok kapsamlı bir kamuoyu araştırması yaptı. Tabir yerindeyse ince eleyip sık dokudu. Genel Merkezimizin bu çalışması neticesinde adaylıklar verildi. Bunun ötesi yok. Zaman zaman kamuoyunda algı oluşturmak isteyen çevrelerin oyununa sakın gelmeyin. Kim ne diyorsa yalan. Bu çevrelerin alışkanlık haline getirdiği ve seçmen üzerinde dezenformasyon sağlamak isteyenlere lütfen dikkat edin. Milletimizi kandırarak o partiden, şu partiden seçime girerek kampanyalarını 'seçildikten sonra iktidar partisine geçeriz' algısı ile iktidar partisinin nimetlerinden faydalanmak isteyenlerin, AK Partimizden nemalanmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak. Böyle bir şey yok ve asla olmayacak. Bu çevreler nereden, hangi partiden seçime giriyorlarsa orda kalsınlar. Bu tür sinsi siyasi manevralara ve kandırmalara 'yeter' diyoruz. Çünkü bugüne kadar hep iyi niyetimizden istifade ettiler.Yok efendim keyfi istediğinde 'dava' diyor, istediği zaman 'lider' diyor, istediği zaman 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor ama köşe de bucakta, gizli saklı yerlerde bu davaya gönül vermiş kardeşlerimize sövüp sayıyorlar. Bunu yapanlara yazıklar olsun diyorum. AK Partimizin, liderimiz Erdoğan'ın gücünü bizzat milletin ona duyduğu güvenden aldığını okuyamayıp kendilerine kerameti kendinden menkul bir güç atfedenlere, nefsine yenik düşenlere sakın inanmayın" dedi.

Dağtekin konuşmasına, "Ancak bu seçimlerde ki parolamızda olduğu gibi tevazu, samimiyet ve gayret sahibi olan doğru insanlarımızın da gerekirse ellerini, ayaklarını öpeceğiz. Şayet aramızda kırgın, küskün, bizleri yanlış anlayan, selam verip de selamımızı görmeyen hiç bir kardeşimizi ihmal etmeyeceğiz. O kardeşimizin de yanına giderek gönlünü alacağız ve ihmal etmeyeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde, hiç bir zaman gurura, kibire kapılmadan, bu seçimlerde ki tevazu, samimiyet ve gayret ilkesi ile büyük bir çaba ile mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde devam etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA