Başkan Dağtekin 30 Ağustos Zafer Bayramını Kutladı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan şanlı mücadele ile vatan topraklarının işgalden kurtulduğunu belirten Başkan Dağtekin, Türk Milleti hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu söyledi. Dağtekin, "30 Ağustos 1922 tarihinde kazanılan Büyük Zafer, şanlı milletimizin eşsiz destanlarından biridir. Kanımızın son damlasını akıtmadan yurdumuzu bırakmayacağımızı dünyaya ispatlayan bu anlamlı zaferin yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Milletimizin esaret altında kalmamak için kazandığı zaferle sadece düşman mağlup edilmemiş, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin de temelleri atılmıştır. Milletimiz, her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığı bağımsızlığını, milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. 30 Ağustos zaferi, tarih sayfasındaki yerini, inancın zafere dönüştüğü büyük bir kahramanlık örneği ve bağımsızlık mücadelesi olarak almıştır. Milletimiz, devletimizin kuruluş ruhundan aldığı güçle muhasır medeniyetler hedefinden asla taviz vermeden cephelerde vatan için şehit düşen evlatlarını daima minnet ve şükranla anmaktadır. Bu büyük zaferin ardından geçen 96 yıllık süreç içinde, milletçe el birliği ve gönül birliği ile kurup geliştirdiğimiz Türkiye Cumhuriyeti, bugünkü demokratik ve dinamik yapısıyla dünyada seçkin ve saygın bir konuma sahiptir. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlarken, bu büyük zaferi kazandıran, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN