Başkan Dağdelen: "Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur"

Keskin ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "İlçe ziyaretlerimizde vatandaşlarımız ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Onların sorunu bizim sorunumuzdur" dedi.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Dağdelen, "İlçelerimizi teşkilatımız ile birlikte zaman zaman ziyaret ediyoruz. Seçim öncesinde vermiş olduğumuz vaatleri yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza her geçen gün daha yakın oluyor, onların problemlerini dinliyoruz. Bizleri her zaman ki muhabbetleri ile kucaklıyorlar. İlçe ziyaretlerimizde vatandaşlarımız ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinliyoruz. Onların sorunu bizim sorunumuzdur. Vatandaşlarımızın sabırları ve destekleri için teşekkür ediyoruz. AK Parti olarak onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız" dedi.

Dağdelen, Keskin İlçe Teşkilatını da ziyaret ederek partililerle birlikte istişare toplantısı düzenledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA