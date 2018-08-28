Başkan Dağdelen: "Kırıkkale Her Şeyin En İyisine Layık"

Kırıkkale'de ilçe ve köy ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, "Kırıkkaleli hemşehrilerimizle birlikte şehrimize hizmet etmek için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gayemizden sapmadan yolumuza devam edeceğiz. Kırıkkale her şeyin en iyisine layık" dedi.

Kırıkkale'de dernek ziyaretlerinde vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, AK Parti'nin 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'ne katılım için yapılan organizasyonda 2 binin üzerinde vatandaşın Ankara'ya çıkarma yaptığını söyledi.

Dağdelen, "Kırıkkaleli hemşehrilerimizin hizmetinde olmak bizim için gurur verici bir durum. AK Parti'ye, AK davaya ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönül veren tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimizle birlikte şehrimize hizmet etmek için gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gayemizden sapmadan yolumuza devam edeceğiz inşallah. Kırıkkale her şeyin en iyisine layık" diye konuştu.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı ile birlikte ilçe ve köy ziyaretleri kapsamında, bu yıl 18'incisi düzenlenen ve geleneksel hale gelen Sıla-i Rahim ve Aşık Serdai'yi Anma Günü etkinliklerine katılan Başkan Dağdelen programda yaptığı konuşmada, "Şehrimizin dört bir yanı kökleri itibariyle büyük bir zenginlik kaynağıdır. Kültür değerlerimiz bizim bağlarımızı güçlendiren ana damarlardır. Bu değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve yaşatılması her birimizin üzerine düşen önemli bir görevdir. Şehrimizin sembolü olan ve tüm güzelliği ile ihya edilmeyi bekleyen Dinek Dağı'nda gerçekleştirilen Sıla-i Rahim ve Aşık Serdai'yi Anma Günü etkinliklerine sadece Kırıkkale'den değil Kahramanmaraş'tan, Kerkük'ten, Kırşehir'den, Yozgat'tan misafirlerin teşrif etmesi, bu değerimize daha bilinçli sahip çıkmamız gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Dağdelen, Kavurgalı Köyü festivalini ziyaret ettikten sonra Keskin ve Delice ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. - KIRIKKALE