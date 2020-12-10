Başkan Coşkun: "Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde"
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Başkan Coşkun: "Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde"

10.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 15:12
Başkan Coşkun:

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, insan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 72.yılı dolayısıyla bir basın açıklaması düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, insan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 72.yılı dolayısıyla bir basın açıklaması düzenledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun düzenlediği basın açıklamasında şunları söyledi; İnsan Hakları Evrensel beyannamesinin Birleşmiş Milletler Tarafından kabul edilişinin 72. yılındayız. Türkiye özgür olmayan ülkeler kategorisinde yer almış, son 10 yılda dünya genelinde özgürlüklerin en çok gerilediği ikinci ülke konumuna düşürülmüştür. Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 2020 yılında 128 ülke içinde 107. sıraya gerilemiş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruda 9 bin 250 başvuruyla ikinci sırada yer almıştır. Barış bildirisine imza atan akademisyenlerin, düşünce ve ifade özgürlüğüne ilişkin haklarının ihlal edildiğine ilişkin Anayasa Mahkemesinin Temmuz 2019'daki kararına rağmen OHAL Komisyonu tarafından hala görevlerine iade edilmemişlerdir. KHK ile ihraç edilen, haklarından soruşturma sonrasında takipsizlik ya da beraat kararı verilen vatandaşlar, yargı önünde aklanmış olmalarına rağmen, yargı kararları hiçe sayılarak görevlerine iade edilmemiş, çoklu hak ihlalleriyle baş başa bırakılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, sağlık hakkından yaşam hakkına, eğitim hakkından barınma hakkına temel haklarımızın önündeki erişim engellerinin kaldırılmasının ve insan hakları ihlallerinin önlenmesinin güvencesidir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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