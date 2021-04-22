Başkan Coşar makamı çocuklara devretti

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçe Belediye Başkanı Gökhan Coşar, 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye başkanlığı makamını minik Azra Erdem ve Hasan Yıkılmaz'a devretti.

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçe Belediye Başkanı Gökhan Coşar, 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye başkanlığı makamını minik Azra Erdem ve Hasan Yıkılmaz'a devretti.

Başkan Coşar burada yaptığı açıklamada "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi bugün nöbet değişimi yaparak koltuğumu iki güzel evladımız Azra Erdem ve Hasan Yıkılmaz'a devrettim. Yarınlarımızın umudu çocuklarımıza daha iyi bir gelecek inşa etmek, yüzlerinde gülümseme olmak için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Gönül bahçemizde çiçek açtıran tüm çocuklarımızı her zaman ziyarete bekliyorum" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı