Başkan Çopuroğlu: "Yılmadık, yıkılmadık, bölünmedik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çopuroğlu: "Yılmadık, yıkılmadık, bölünmedik"

Başkan Çopuroğlu: 'Yılmadık, yıkılmadık, bölünmedik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Hepimizin bildiği gibi asırlardır bu güçlü millet nice hain saldırılarla karşılaştı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Hepimizin bildiği gibi asırlardır bu güçlü millet nice hain saldırılarla karşılaştı. Yılmadık, yıkılmadık, bölünmedik" dedi.

Başkan Çopuroğlu mesajında; "Tarihimizin en karanlık gecelerinden ve aynı zamanda dönüm noktaların biri olan 15 Temmuz Kalkışması da bu girişimlerden biridir. Öncelikle, o karanlık geceyi zaferle dolu bir sabaha dönüştüren zaferi milletimize bahşeden Rabbimize binlerce şükür olsun. Dik duruşun sembolü sayın cumhurbaşkanımızla birlikte meydanlara inerek demokrasi mücadelesi veren kahraman milletimizin her bir ferdine selam olsun. Bu büyük destanın baş mimarı olan 251 şehidimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifa ve esenlikler diliyorum. 15 Temmuz 2016'da, milletçe büyük bir tehlike atlattık. Tüm dünya önünde büyük bir var olma sınavını daha yine alnımızın akıyla başardık. Tarihte eşi benzeri az görülen hain bir saldırıya maruz kaldık ve Türk Milletine yakışan örnek bir mücadeleyle bertaraf etmeyi başardık. Başta rabbimizin inayeti, sonra, cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın cesareti ve en önemlisi de aziz milletimizin güçlü iradesi sayesinde, bir kere daha büyük bir zafer kazandık. Büyük milletimizi bu topraklarda istemeyenlere büyük bir ders daha verdik. Her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, her bir köşesi ayrı bir destana tanıklık etmiş bu cennet yurdun bizim olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ettik. Allah milletimize bir daha bize o karanlık geceyi yaşatmasın. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, milli irademizi yok etmek, hürriyetimizi elimizden almak isteyenlere karşı, 15 Temmuz'da olduğu gibi, milletçe onurlu bir mücadele vermeyi ve galip gelmeyi nasip etsin. Bu vesileyle, Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a, bu topraklar için toprağa düşen ama makamların en yücesine erişen tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Büyük destanımızın 5. yıldönümü, Aziz Milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz'un en genç gazisi: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?
15 Temmuz'un en genç gazisi: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?
Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
Sağlık çalışanlarına güzel haber! İSPARK'lardan ücretsiz yararlanmaya devam edecekler
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek İlyas Tetik Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Şenol Güneş Şaban Yılmaz Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Çopuroğlu: "Yılmadık, yıkılmadık, bölünmedik" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 10:04:52. #1.15#

title