Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması

Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası ilk durağı İncesu oldu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası ilk durağı İncesu oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi açıklamasının ardından AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da saha çalışmalarına yeniden start verdi. Teşkilat mensupları ile birlikte İncesu ilçesine giden Başkan Çopuroğlu, program kapsamında 76 yıllık ömründe hiç yakından görmediği Erciyes Dağı hayali gerçekleştirilen İncesulu Necibe Avşar'ı da ziyaret etti. Necibe Avşar'ı evinde ziyaret eden Başkan Çopuroğlu, "Erciyes'e çıkma hayalini gerçekleştiren ve sosyal medyadaki videoları ile gönüllere taht kuran 76 yaşındaki Defçi Necibe Teyzemizi İncesu'daki ikametgahında ziyaret ettik. Tatlı dili ve güler yüzü ile bizleri misafir eden Necibe teyzemize Allah'tan hayırlı ömürler diliyoruz" diye konuştu. Çopuroğlu, Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İlçe Başkanı Hamit Korkmaz ile birlikte İncesu ilçesinde yaşanan talihsiz hadise nedeniyle İstasyon Mahallesi'nde ikamet eden aileyi de ziyaret edip hem taziye, hem de geçmiş olsun dileklerini iletti.

İncesu İlçesi'ndeki ziyaretlerin devamında Belediye Başkanı İlmek ile birlikte İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle yeni teşkilat binasında bir araya gelen Çopuroğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Teşkilatımız ile hem hasret giderdik hem de ilçemizdeki çalışmalarımızı konuştuk. Hamit Korkmaz Başkanımız ve değerli teşkilat mensuplarımıza kolaylıklar diliyor, yeni binanın hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yeni süreçte ilk ziyaretlerini gerçekleştirdikleri İncesu'da vatandaşlar ile sohbet etmeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ

Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması
Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması
Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı Kavakçı Kan: HDP'li üye son toplantıda Türkiye'yi şikayet etti
Parlamentolararası Birlik Grubu Türk Grubu Başkanı Kavakçı Kan: HDP'li üye son toplantıda Türkiye'yi şikayet etti
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (5)
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınına konuk oldu: (3)

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Nikos Dendias Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hadise Murat Boz Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Çopuroğlu'ndan İncesu çıkarması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 13:03:19. #1.13#

title