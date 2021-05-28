Başkan Çopuroğlu: "İstanbul'un fethi ile yalnızca bir şehir değil, gönüller de fethedilmiştir"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; İstanbul'un Fethi'nin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çopuroğlu mesajında; "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' sözleriyle sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in övgülerine de mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han ve onun şanlı ordusunun bu büyük başarısı sadece Türk tarihi içi değil dünya tarihi için dönüm noktası olmuştur. İstanbul'un fethi ile bir çağ sonlanıp yeni bir çağ açılmış ve büyük Türk medeniyeti bu olayla insanlık tarihinin gelişimine damgasını vurmuştur. Dünyanın en güzel şehri olan İstanbul'un fethi ile yalnızca bir şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Yeryüzünün iki önemli anakarasını ve kültürünü birbirine bağlayan İstanbul, ülkemizin en büyük şehri olmanın yanında tarihimizin ve kültürümüzün de lokomotifidir. Türk tarihinin unutulmaz zaferlerinden biri olan bu şanlı zaferin bu yıl 568. yıl dönümünü coşku ve gururla kutluyoruz. Bu güzel şehri bize yurt yapan daimi muzaffer komutan Fatih Sultan Mehmet Han ve onun şanlı ordusunun ruhu şad, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı