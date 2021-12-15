AK Parti İl Teşkilatından Hacılar ilçesine ziyaret

KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Teşkilatı, ilçe ziyaretleri kapsamında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Özdoğan, belediye binasında gerçekleştirilen ziyarette, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özdoğan, 29 projeyle çıktıkları yolda 34 projeyi hayata geçirdiklerini ve 2022'de yapılacak işler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise "Teşkilat olarak her hafta salı günü tüm ilçelerimizde toplantılara katılıyoruz. Pandemi sürecinde bu toplantı ve etkinliklerimizi internet üzerinden sağlıyorduk. Şimdi fırsat buldukça sahada ilçe ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hacılar'da güzel işler yapılıyor, verilen sözler yerine getiriliyor. İlçe başkanımızla birlikte güzel işlere imza atılıyor." ifadelerini kullandı.