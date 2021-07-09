Başkan Çopuroğlu: "Dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çopuroğlu: "Dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız"

Başkan Çopuroğlu: 'Dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız" dedi.

Türkiye'de bir çok yeniliğin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Çopuroğlu, "9 Temmuz 2018 tarihinde uygulanmaya başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin bugün yıl dönümü. Tabi ki Türkiye'de birçok yeniliğin AK Parti ve Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldığı bilinen bir gerçek. İnşallah 9 Temmuz itibari ile de yıl dönümünü gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte nelerin değiştiğine baktığımızda; öncelik Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte önceden milletvekilleri içerisinden bakanlar seçilirken, şimdi işin uzmanı, serbest piyasada daha önceden çalışmış ve konusuna hakim insanların bakan olabildiği dönemi hep birlikte yaşıyoruz. İşin hızlandırılabilmesi adına, karar alma noktasında daha hızlı hareket edebilme açısından ciddi bir yol alındığı kanaatindeyiz. Geldiğimiz yönde Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki etrafında bulunan ülkeler dünyanın gözü üstünde olduğu bir ülkede yaşıyor olmanın verdiği bir takım stresler var. Hemen yakınımızda bulunan Suriye, Irak, Ermenistan ve Yunanistan olmak üzere birçok ülkede yaşanan sıkıntılara kol kanat geren bir ülkeyiz. Özellikle bu dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı sanıyorum ki birçok sıkıntılar çekecektik. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bu konudaki katkı ve gayretleri takdire şayan. Tüm dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız" dedi.

"2020 yılı İHA ve SİHA yılıydı"

2020 yılının her ne kadar pandeminin gölgesinde geçirildiği düşünülse de aslen İHA ve SİHA yılı olduğunu dile getiren Çopuroğlu; "Kanal İstanbul ile ilgili cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade göz ardı edilemez diye düşünüyorum. Ayrıca Türkiye bir toplu iğneyi üretemez derlerdi. Çok şükür ki Türksat 5A uydumuzu yörüngesine fırlattık. İHA ve SİHA'yı Avrupa Birliği ülkelerine ihraç eder duruma geldik. Yerli ve milli tanklarımız var. Mühimmatlarımız var. Yanı başımızdaki coğrafyada bu kadar stres ve bu kadar savaş atmosferi varken eğer bizim mühimmatlarımız yerli olmasaydı, mühimmatları bir üretemiyor olsaydık. Herhalde bir kaşık suda boğmaya çalışırlardı. 2020 yılı İHA ve SİHA yılıydı. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü karşı karşıya kaldığımız bu dünya arenasında üreten ülkenin vatandaşı olmamız sebebiyle bu cihazların ne kadar önemli iş yaptığına şahitlik ediyoruz. Şehir Hastanelerimiz var. Kayseri Şehir Hastanemizde ilk 5 arasındaydı. Cumhurbaşkanımız hayalim dediği şehir hastanelerini yapmaya devam ediyor. Bin yataklı Sakarya Şehir Hastanesinin temeli atılıyor. Bunlarla uğraşırken, bir de pandemiyi unutmamak gerekiyor. Pandemiyle alakalı 50 milyondan fazla aşılama yapabildik. Geçen sene pandemi ne zaman bitecek diye sorulduğunda umutsuz bir hava vardı. Aşıyla alakalı bir takım söylentiler vardı. Ancak Hükümetimiz tam söz verdiği gibi aşıyı zamanında getirip, vatandaşına ulaştırdı. Bu manada aşı sayısı 50 milyonu aştı diye düşünüyoruz. Memleketimizde güzel işler yapılıyor. Güzel işlere imza atan ve 19 yıldır da iktidarda olan partimizin inşallah 2023 seçimlerinde aynı başarı ile uzun yıllar Türkiye'nin dünya gündeminde kalmasına devam edeceğine olan güvencimiz tamdır. Bizi bu konuda yüreklendiren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3)
Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi (3)
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda...
Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Balotelli Metin Oktay Şenol Güneş Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Çopuroğlu: "Dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:57:00. #1.16#

title