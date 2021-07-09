Başkan Çopuroğlu: "Dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız" dedi.

Türkiye'de bir çok yeniliğin AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Çopuroğlu, "9 Temmuz 2018 tarihinde uygulanmaya başlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin bugün yıl dönümü. Tabi ki Türkiye'de birçok yeniliğin AK Parti ve Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldığı bilinen bir gerçek. İnşallah 9 Temmuz itibari ile de yıl dönümünü gerçekleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte nelerin değiştiğine baktığımızda; öncelik Cumhurbaşkanlığı sistemi ile birlikte önceden milletvekilleri içerisinden bakanlar seçilirken, şimdi işin uzmanı, serbest piyasada daha önceden çalışmış ve konusuna hakim insanların bakan olabildiği dönemi hep birlikte yaşıyoruz. İşin hızlandırılabilmesi adına, karar alma noktasında daha hızlı hareket edebilme açısından ciddi bir yol alındığı kanaatindeyiz. Geldiğimiz yönde Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki etrafında bulunan ülkeler dünyanın gözü üstünde olduğu bir ülkede yaşıyor olmanın verdiği bir takım stresler var. Hemen yakınımızda bulunan Suriye, Irak, Ermenistan ve Yunanistan olmak üzere birçok ülkede yaşanan sıkıntılara kol kanat geren bir ülkeyiz. Özellikle bu dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi olmasaydı sanıyorum ki birçok sıkıntılar çekecektik. Özellikle Cumhurbaşkanımızın bu konudaki katkı ve gayretleri takdire şayan. Tüm dünyada hatırı sayılır bir şekilde adından söz ettiren bir ülkenin vatandaşıyız" dedi.

"2020 yılı İHA ve SİHA yılıydı"

2020 yılının her ne kadar pandeminin gölgesinde geçirildiği düşünülse de aslen İHA ve SİHA yılı olduğunu dile getiren Çopuroğlu; "Kanal İstanbul ile ilgili cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade göz ardı edilemez diye düşünüyorum. Ayrıca Türkiye bir toplu iğneyi üretemez derlerdi. Çok şükür ki Türksat 5A uydumuzu yörüngesine fırlattık. İHA ve SİHA'yı Avrupa Birliği ülkelerine ihraç eder duruma geldik. Yerli ve milli tanklarımız var. Mühimmatlarımız var. Yanı başımızdaki coğrafyada bu kadar stres ve bu kadar savaş atmosferi varken eğer bizim mühimmatlarımız yerli olmasaydı, mühimmatları bir üretemiyor olsaydık. Herhalde bir kaşık suda boğmaya çalışırlardı. 2020 yılı İHA ve SİHA yılıydı. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü karşı karşıya kaldığımız bu dünya arenasında üreten ülkenin vatandaşı olmamız sebebiyle bu cihazların ne kadar önemli iş yaptığına şahitlik ediyoruz. Şehir Hastanelerimiz var. Kayseri Şehir Hastanemizde ilk 5 arasındaydı. Cumhurbaşkanımız hayalim dediği şehir hastanelerini yapmaya devam ediyor. Bin yataklı Sakarya Şehir Hastanesinin temeli atılıyor. Bunlarla uğraşırken, bir de pandemiyi unutmamak gerekiyor. Pandemiyle alakalı 50 milyondan fazla aşılama yapabildik. Geçen sene pandemi ne zaman bitecek diye sorulduğunda umutsuz bir hava vardı. Aşıyla alakalı bir takım söylentiler vardı. Ancak Hükümetimiz tam söz verdiği gibi aşıyı zamanında getirip, vatandaşına ulaştırdı. Bu manada aşı sayısı 50 milyonu aştı diye düşünüyoruz. Memleketimizde güzel işler yapılıyor. Güzel işlere imza atan ve 19 yıldır da iktidarda olan partimizin inşallah 2023 seçimlerinde aynı başarı ile uzun yıllar Türkiye'nin dünya gündeminde kalmasına devam edeceğine olan güvencimiz tamdır. Bizi bu konuda yüreklendiren vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı