Başkan Çopuroğlu Bünyan Teşkilat Toplantısına katıldı
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Başkan Çopuroğlu Bünyan Teşkilat Toplantısına katıldı

Başkan Çopuroğlu Bünyan Teşkilat Toplantısına katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan İlçe Teşkilat Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan İlçe Teşkilat Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan İlçe Teşkilat Toplantısı'na katıldı. İl Başkanlığı'nda yapılan haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan Başkan Çopuroğlu, ilçede yapılacak olan çalışmalar hakkında teşkilat üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu. Toplantıya Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ve parti üyeleri katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çopuroğlu Bünyan Teşkilat Toplantısına katıldı - Haberler
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