Başkan Çopuroğlu Ankara'da
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Başkan Çopuroğlu Ankara'da

Başkan Çopuroğlu Ankara'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya katıldı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya katıldı.

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'in başkanlığında yapılan toplantıya katıldı. 81 il başkanı, kadın kolları başkanı ve gençlik kolları başkanlarının katıldığı toplantıda Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, 19 bin yeni üye nedeniyle İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Çopuroğlu Ankara'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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