Başkan Çopuroğlu: "19 Mayıs bağımsızlığımızın müjdecisi olmuştur"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkan Çopuroğlu: "19 Mayıs bağımsızlığımızın müjdecisi olmuştur"

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Çopuroğlu:
17.05.2020 23:11 | Son Güncelleme: 17.05.2020 23:11

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile bir mesaj yayımladı. İl Başkanı Çopuroğlu mesajında, "19 Mayıs 1919, Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin ve devamında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının müjdecisi olmuştur. Milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, milli ve manevi günlerimizin bu yıl korona virüs salgını nedeniyle alışılmış olan kutlamalarını gerçekleştiremediklerini ifade ederek, bu yıl yaşanan ve herkesi üzen bu gelişmenin gelecek yıl son bularak hep birlikte bayramları, özel günleri kutlayacaklarını dile getirdi. Çopuroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, şu ifadelere yer verdi;

"19 Mayıs 1919, Samsun'a çıkışla birlikte Gazi Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının tarihi olmuştur. 19 Mayıs 1919 milletimizin kendi özgür iradesine, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiğini tarihtir. Milletimizin bağımsızlığın müjdecisi olan bugün yine milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde, azimle, cesaretle, büyük bir kararlılıkla ve inançla verdiği o eşsiz mücadele ile Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırılmıştır. Bağımsızlık mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs 1919 tarihinin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, ülkemizin teminatı olan gençlerimize ne kadar değer verildiğinin de bir göstergesi olmuştur. Gençlerimiz bizim geleceğimizin teminatıdır. Bizler de bugün gençlerimize verdiğimiz değer ile onların yetişmesinde sağlanan imkanlar en üst seviyeye çıkartılmıştır. Partimizde her zaman gençleri önemli bir noktaya koyarak, onların milli ve manevi, günümüz şartlarına uygun en iyi eğitimler alarak ülkelerine katkı sağlayan birer fert olmalarını sağlamakta ve gençlerimizle gurur duymaktayız. Bu vesile ile milletimizin özelliklede gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için Kurtuluş Savaşı başta olmak üzere bugüne kadar ülkemizin birlik ve bütünlüğü için şehit olan kahramanları rahmetle yad ediyoruz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş Haber
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük Haber
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı Haber
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Türkiye'deki bir restoranda normalleşme süreci için alınan önlemler ilk kez görüldü
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Baba, oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü 4 yıl sonra sokak ortasında öldürdü
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Dortmund'un genç yıldızı Zagadou sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de küçük bir kızın Suriyeliler tarafından taciz edildiği iddiası mahalleyi karıştırdı
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye'nin birçok ilinde bugün sıcaklık rekoru kırıldı
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
2 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Koronavirüsü 'basit bir grip' diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsü "basit bir grip" diyerek küçümseyen Bolsonaro'nun ülkesinde bir günde 845 kişi hayatını kaybetti
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süreyya Önder Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Sırrı Süreyya Önder
Magazin Hadise Sinan Özen Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Avrupa Antalya Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Başkan Çopuroğlu: "19 Mayıs bağımsızlığımızın müjdecisi olmuştur" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 00:15:34. #1.14#
title