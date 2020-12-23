Başkan Cömez: "CHP'deki taciz olaylarını hayretle takip ediyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkan Cömez: "CHP'deki taciz olaylarını hayretle takip ediyoruz"

23.12.2020 18:36 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:40
Başkan Cömez:

CHP Osmangazi teşkilatında yaşanan taciz skandalı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, "Basına yansıyan taciz iddiaları çok vahim. Asıl vahim olan ise, bu iddialar karşısında çıkıp, 'Olay 3 yıl önce oldu.

CHP Osmangazi teşkilatında yaşanan taciz skandalı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, "Basına yansıyan taciz iddiaları çok vahim. Asıl vahim olan ise, bu iddialar karşısında çıkıp, 'Olay 3 yıl önce oldu. Özür dilendi, barışıldı' şeklinde açıklama yapılmasıdır. Gerçekten akıl tutulması yaşıyorlar. En çok da anlamadığım iki kadın milletvekilinin bu yaşananlara duyarsız kalmasıdır" dedi.

Bursa gündemine bomba gibi düşen ve Türkiye genelinde de büyük yankı uyandıran CHP Bursa Osmangazi teşkilatındaki taciz haberlerinin ardından bir açıklama yapan AK Parti Osmangazi ilçe Başkanı Ufuk Cömez, "Medyaya yansıyan taciz haberleri bizi şok etti. Bu kadar da olmaz dedirten olaylar zinciri karşısında CHP'den gelen açıklama, güler misin ağlar mısın dedirten cinstendi. Telefon mesajlarıyla iddiaya yer bırakmaksızın ortaya çıkan taciz skandalına CHP'nin, '3 yıl önce oldu' savunması bizleri hayrete düşürdü. Kadın vekiller ne yapar? Siyasi çıkarlar için hesap yaptınız. Sizin siyasi hesaplarınız genç bir kızın taciz edilmesinden çok daha önemliydi. ya o taciz edilenler sizin kızınız, kardeşiniz olsaydı yine tepkisiz kalır mıydınız? Siz hesap sormak yerine hesap yaptınız. Siyasi çıkarlarınız için her şey mubah mı? Keşke o zaman ve o vakitte il ve ilçe başkanlığı seçimleri için hesap yapacağınıza, tacizcilerden hesap sorsaydınız" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Arto Hande Erçel Gülben Ergen Burak Özçivit
Spor Can Bartu Okan Buruk Arda Turan Sergen Yalçın Mbwana Samatta
Tüm Haberler Göztepe İngiltere Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Cömez: "CHP'deki taciz olaylarını hayretle takip ediyoruz" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 18:50:40. #1.14#
title