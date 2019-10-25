Başkan Çolakbayraktar'dan Sosyal Market'e ziyaret

25.10.2019 14:12

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı Hüseyin Karameşe ile belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Karameşe'ye Sosyal Market'in işleyişi hakkında bilgi aktaran Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin yardımlaşma duygusunun çok güçlü olduğunu ifade ederek, Sosyal Market'ten Kocasinan bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

"Devletin şefkat elini burada vatandaşlarımıza doğrudan yansıtıyoruz." diyen Başkan Çolakbayrakdar, şöyle devam etti:

"Kocasinan sınırları içerisinde tespit edilmiş ailelerin ihtiyaçlarına yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. 'Kocasinan gönüllüsü' adı altındaki tüm hayırseverlerimizle el birliği içerisinde ihtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz. Bu proje, veren elin, alan elden hiçbir şekilde haberi olmadan, birlik ve beraberlik içerisinde duyguları ortaklaşa paylaşarak yürüttüğümüz bir projedir. Bize destek olan bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bütün amacımız şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir."

Kaymakam Karameşe ise Sosyal Market'in güzel bir uygulama olduğunu ve çok beğendiğini belirterek, Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA