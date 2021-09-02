Başkan Çolakbayrakdar: "Zabıta ekiplerimizle vatandaşlara daha sağlıklı bir ortam sunuyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta Teşkilatlarının 195. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Zabıta Teşkilatlarının 195. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, "Zabıta ekiplerimiz, her zaman olduğu gibi pandemi sürecinde de büyük bir özveri ile vatandaşlarımıza daha güvenli ve daha sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak için yoğun gayret sarf ediyor" dedi.

Zabıta ekiplerinin, belediyenin sahadaki görünen yüzü olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için yoğun gayret sarf ediyor. Yaklaşık 2 asırdır var olan Zabıta Teşkilatı, özellikle pandemi sürecinde sahada fedakarca çalışmaktadır. Allah emeklerini zayi etmesin. İnşallah en kısa süre içerisinde içinden geçmiş olduğumuz bu salgından kurtulup, eski günlerimizdeki gibi huzur içerisinde yaşamaya devam ederiz. Gayretimiz, çabamız, vatandaşlarımızı mutlu ve memnun etmektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Özveriyle çalışan tüm zabıta ekiplerimizin Zabıta Haftası'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı