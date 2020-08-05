Başkan Çolakbayrakdar: "Yerli tohum üretiminde yeni çalışmalarımız var"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Yerli tohum üretiminde yeni çalışmalarımız var"

Kocasinan Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yerli tohum üretiminde yeni çalışmalarımız var" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar:
05.08.2020 08:43 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:47

Kocasinan Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yerli tohum üretiminde yeni çalışmalarımız var" dedi.

Kocasinan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen meclis toplantısında Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde gerçekleştirilen meclis toplantısında 6 gündem maddesi görüşülerek karara bağladı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, geride bırakılan Kurban Bayramı'nda Türkiye'de parmakla sayılacak kadar az belediyenin yaptığı kurban kesim hizmetini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, emeği geçen personele teşekkür ederek, meclis üyelerinin bayramlarını kutladı. Gerçekleştirilen meclis toplantısında görüşülen 6 gündem maddesi oy çokluğu ile karara bağlandı. Öte yandan, Ahi Evran Mahallesi'nde yaptırılan sağlık ocağına hayırsever Hamdi -Saniye Tilev'in isminin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısı sonunda Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye bünyesinde yerli tohumlardan üretilen biber, salatalık ve dolmalık biberden oluşan ürünlerden meclis üyelerine ikram etti.

Başkan Çolakbayrakdar, yerli tohumların çoğaltılması konusunda yeni çalışmalar yaptıklarının altını çizerek, "Tarıma verdiğimiz değeri biliyoruz. Ortak paydamızın olduğunu biliyorsunuz. Gelecek yıllarda bu topraklarda yetişmiş yerli tohumlarla ilgili yeni çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de gacer buğdayı. Gelecek senenin başlığı gacer buğdayı olacak. Yerli karpuz üretimi ve yerli sebze tohumu ile ilgili çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Meclis üyeleri adına söz alan CHP Meclis Üyesi Orhan Karakoçoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a yerli ve milli tohumlarla ilgili yaptığı çalışmalar için teşekkür ederek, "Yıllar sonra yaptığınız bu çalışmalarla anılacaksınız. Teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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