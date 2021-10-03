Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'ni ziyaret edip, mevcut park ile altyapı, yol ve çevre düzenleme alanında yenileme çalışmalarını inceledi. Daha güzel yarınlar ve daha konforlu Kocasinan için yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kadim mahallelerimizden biri olan Yenişehir Mahallesi'ni de yeniliyoruz" dedi.

Saha çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yenileme ve asfaltlama çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürdüklerini kaydetti. Mahallelerde değişim ve dönüşümün devam ettiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kadim mahallelerimizden biri olan Yenişehir Mahallesi Yurdakul sokakta asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Değişime ve dönüşüme ihtiyaç olan ve özellikle altyapıyla ilgili yenilenmeye ihtiyacı olan mahallemizin, bu yıl sokak ve caddelerinde yoğun tempoda çalışmalar sürdürdük. Mevsim şartları elverdiğince eksik kalan kısımları da yenileyeceğiz. Çabamız, bütün sokak ve caddelerini yenileyip, mahallemizde çalışmaları tamamlamak. Mimarsinan, Fevziçakmak ve Mevlana gibi mahallelerimizde altyapı çalışmalarında sona yaklaştık. Kayseri'ye ve Kocasinan'ımıza yakışır yeni bir çehre inşa ediyoruz. Mahallelerimizi daha da güzelleştiren bu çalışmalarımızın hayırlı olmasını ve hemşehrilerimizin sağlık, sıhhat içerisinde iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, tüm mahallelerimizde benzer şekilde ihtiyaçlar ölçüsünde yenileme çalışmasını devam ettirebilmektir" ifadelerini kullandı.

İnceleme sırasında yetişkin ve çocuklarla keyifli sohbetler eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ