Başkan Çolakbayrakdar: "Yenilenen mahallelerle, Kocasinan'ı güzelleştiriyoruz"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Yenilenen mahallelerle, Kocasinan'ı güzelleştiriyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: 'Yenilenen mahallelerle, Kocasinan'ı güzelleştiriyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'ni ziyaret edip, mevcut park ile altyapı, yol ve çevre düzenleme alanında yenileme çalışmalarını başlattı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'ni ziyaret edip, mevcut park ile altyapı, yol ve çevre düzenleme alanında yenileme çalışmalarını başlattı. Daha güzel yarınlar ve daha konforlu Kocasinan için yenileme çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimin, daha konforlu bir şekilde parklarımızdan istifade edebilmeleri ve çocuklarımızın yeni oyun gruplarıyla keyifli vakit geçirecekleri mekanları inşa ediyoruz "dedi.

Kocasinan'ın dört bir yanında yeni parklar ve yeşil alanlar oluşturduklarını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, "Bir yandan yeni projeler, yeni çalışmalar yaparken diğer taraftan da mevcut parklarımızı yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Bu sefer Yenişehir Mahalle'mizdeki Yenişehir Merkez Camii ve çevresindeki park yerindeyiz. Hemşehrilerime, yıllardır hizmet veren parkımızda yenileme çalışmalarımızı başlatıyoruz. Mahallerimizin içerisinde yeni park ve çevre düzenlemeleri yaparken bir yandan da bu ve buna benzer parklarımızda yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde parklarımızdan istifade edebilmeleri ve çocuklarımızın yeni oyun gruplarıyla keyifli vakit geçirecekleri mekanları inşa ediyoruz. Bu parkımız, yenileme çalışmasıyla daha güzel hale gelecek. Yenişehir Mahallemizde; çevre düzenlemesi, altyapı ve yol çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Böylelikle parkımız, bölge sakinlerimizin çocuklarıyla daha keyifli vakit geçirebilecekleri bir yer olacak. Bütün gayretimiz, tüm mahallelerimizde benzer şekilde ihtiyaçlar ölçüsünde yenileme çalışmasını devam ettirebilmektir" ifadelerini kullandı.

Parkta bulunan yetişkin ve çocuklarla keyifli sohbetler eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların istek ve taleplerini dinlemeyi de ihmal etmedi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: 'Yenilenen mahallelerle, Kocasinan'ı güzelleştiriyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Yenilenen mahallelerle, Kocasinan'ı güzelleştiriyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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