Başkan Çolakbayrakdar: "Yemyeşil bir Kocasinan inşa ediyoruz"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Yemyeşil bir Kocasinan inşa ediyoruz"

14.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:37
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bulunan üretim alanını gezip, Kayseri iklimine uygun yetiştirilen çeşitli bitkileri inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bulunan üretim alanını gezip, Kayseri iklimine uygun yetiştirilen çeşitli bitkileri inceledi. Kocasinan'ı her alanda geliştirmeye devam ettirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Amacımız, Kocasinan'ı ve Kayseri'yi daha güzel ve daha yeşil bir hale getirmektir" dedi.

Daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa etmek için ilçenin her bir köşesini yeşillendirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan'ımızı her alanda geliştirmeye devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm ve imar çalışmaları gerek yol, kaldırım ve altyapı çalışmaları gerekse park yapımı ve yeşillendirme çalışmalarıyla her geçen gün daha yaşanabilir bir Kocasinan'ı inşa ediyoruz. Olmazsa olmazımız ve vazgeçilmezlerimizden bir tanesi de ağaçlandırma çalışmalarıdır. Mevsim itibariyle ağaçlarımızı toprakla buluşturmaya başlayacağız. Hava koşulları elverdiği sürece her gün farklı alanlarda ve parklarda ağaç dikimini sürdüreceğiz. Kocasinan'ımızı yemyeşil hale getirmenin gayreti ve çabası içerisinde olmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızla hemşehrilerimizin huzur içerisinde yaşayacakları yeni ve farklı parklar, yaşam alanları ve yeni ağaçlandırma alanlarını hizmete sunmuş olacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz tarafından ağaçlar şimdiden dikime hazır hale getiriliyor. Daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için yapılan tüm çalışmalar hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ilçe sakinlerine en iyi hizmeti sunabilmek adına yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: 'Yemyeşil bir Kocasinan inşa ediyoruz'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Yemyeşil bir Kocasinan inşa ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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