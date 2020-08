Başkan Çolakbayrakdar: "Yaptıklarımızı hayal bile edemiyorlar" Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı'nın ardından ilk mesai gününde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı.

Başkan Çolakbayrakdar, hem şehrin huzuru hem de şehirde yaşayan insanların mutluluğu için çalıştıklarını ifade etti. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik'in de hazır bulunduğu Karpuzatan'da bulunan atölye binasında düzenlenen bayramlaşma programına katılan Başkan Çolakbayrakdar, Kurban Bayramı'nda birçok belediyenin hayal bile edemediği işlere imza attıklarına dikkat çekti. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Karpuzatan mevkiinde bulunan Kocasinan Belediyesi Atölyesinde, Makine İkmal, Temizlik, Fen İşleri, Veterinerlik ve Park-Bahçeler Müdürlüğü personeliyle bayramlaştı. Belediye personelinin bayramını kutlayan Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan'ın her bir tarafında hemşehrilerimiz huzurlu bir şekilde Kurban Bayramı'nı geçirdiler. Bu bayramın özelinde önemli olan sağlık dedik. Pandemi sürecinin başından itibaren daha sağlıklı bir Kocasinan için sizlerle birlikte hizmetler ürettik. Bu noktada emeği geçen bütün kardeşlerimi, mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Her birinizin ellerine emeklerine sağlık. Kurban Bayramı'nda da şükürler olsun sorunsuz bir bayram geçirdik. Yapmış olduğumuz hizmetler hem şehrimizde hem de Türkiye'de örnek olan hizmetler arasında yer alıyor. Birçok ilde bırakın böyle bir hizmeti yapmayı, böyle bir hizmeti akıllarından bile geçiremiyorlar. Yapanların da ne gibi sonuçlarla ortaya çıktıklarını görüyorsunuz. Bunun sonucunda bir emeğin, bir gayretin ve alın terinin olduğunu görmemek elde değil. Fedakar ve vefakar personelimiz ile her alanda vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve yüzünü güldürmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Yenilikçi bir anlayışla her geçen gün yeni bir şeyler katabilirizin kaygısındayız. Hepinize emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. " dedi.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yaptığı konuşmada Kocasinan Belediyesi personelinin bayram öncesi ikramiyelerinin ödendiğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi; 'Sizler sayesinde çok güzel bayram geçiriyoruz. Bayram öncesinde tüm çalışanlarımızın bayram ikramiyeleri eksiksiz ödendi. Başkanımıza, çalışanlarımız adına teşekkür ederim. Şehrimize dışarıdan gelen misafirlerimiz, Kocasinan'ın Kayseri'nin güzelliğinden anlatıyorlar, bizlerde bundan gurur duyuyoruz" dedi.

Daha sonra, Kocasinan Belediyesi hizmet binasında görev yapan belediye personeli ile bayramlaşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin büyük bir aile olduğunu vurgulayarak sağlıklı, huzurlu bayramlar dileğinde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, personele maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami hassasiyet göstererek topluma örnek olmaları uyarısında bulundu.

