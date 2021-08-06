Başkan Çolakbayrakdar, yangın söndürülmesine destek veren Kocasinan ekibine teşekkür etti
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Başkan Çolakbayrakdar, yangın söndürülmesine destek veren Kocasinan ekibine teşekkür etti

Başkan Çolakbayrakdar, yangın söndürülmesine destek veren Kocasinan ekibine teşekkür etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ülkemizin birçok yerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına bir haftadır destek veren Kocasinan Belediyesi ekipleriyle telefonla görüşerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ülkemizin birçok yerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına bir haftadır destek veren Kocasinan Belediyesi ekipleriyle telefonla görüşerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Başkan Çolakbayrakdar, "Tüm kalbimizle ülkemizin yanındayız. Allah beterinden saklasın. Biz bir araya gelerek tüm sorunları çözebilen bir milletiz. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız" dedi.

Yangın söndürmeye destek olmak amacıyla Antalya Gündoğmuş'a giden ve Kocasinan Belediyesi'ne bağlı arazöz ile bir haftadır yangına müdahale eden Kocasinan'ın uzman ekiplerle telefonla görüşen Başkan Çolakbayrakdar, yangını söndürmek için var güçleriyle mücadele eden ekibe teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, ülkemizin birçok yerinde çıkan orman yangıları nedeniyle geçmiş olsun mesajı ileterek, "Yangınlar yüreklerimizi yaktı ve ilk günden beri ciğerimiz yanıyor. Allah kolaylıklar versin. İnşallah en kısa süre içerisinde içinde bulunduğumuz bu ortamlardan ve diğer felaketlerden kurtuluruz. Kocasinan Belediyesi olarak imkanlarımızı seferber edip, arazöz aracımız ve personelimiz ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına destek oluyoruz. Yangın söndürme esnasında personelimizi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na teşekkür ederim. İnşallah bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere, gönüllerimize ve özveriyle çalışan belediye personelime teşekkür eder, kolaylıklar dilerim. Bu vesileyle yangınlar nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini "Gerek şahsım gerekse Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." diyerek noktaladı.

Kocasinan Belediyesi ekibi de böyle anlamlı ve önemli bir görevde bulundukları için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar, yangın söndürülmesine destek veren Kocasinan ekibine teşekkür etti
Başkan Çolakbayrakdar, yangın söndürülmesine destek veren Kocasinan ekibine teşekkür etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Başkan Çolakbayrakdar, yangın söndürülmesine destek veren Kocasinan ekibine teşekkür etti - Haberler
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