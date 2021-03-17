Başkan Çolakbayrakdar: "Türk Milleti tarihi destanlarla dolu bir millettir"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Türk Milleti tarihi destanlarla dolu bir millettir"

17.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:11
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türk Milleti'nin tarih boyunca kahramanlıklarıyla destanlar yazdığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Çanakkale Şehitleri başta olmak üzere, vatanı, bayrağı ve milleti için canını feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar mesajında; şu ifadelere yer verdi:

"Türk Milleti; tarihi destanlarla dolu bir millettir. Bin yıllık Anadolu topraklarında Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve diğer savaşlarda destanlar yazdık ve bugünlere kadar birçok bedeller ödedik. Rabbim bu topraklarda yaşayan Türk Milleti'nin yüreğine bir daha şehit acısı düşürmesin. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi ve huzurumuzu daim eylesin. Geçmişimizi hiçbir şekilde unutmayacak ve geleceğe emin adımlarla yürüyemeye devam edeceğiz. Vatanımızda huzurlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Vatanı ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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