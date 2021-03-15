Başkan Çolakbayrakdar: "Termal turizmin yeni adresi Kocasinan olacak"
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Başkan Çolakbayrakdar: "Termal turizmin yeni adresi Kocasinan olacak"

15.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:58
Başkan Çolakbayrakdar:

Kocasinan Belediyesi, bir yanında deniz bir yanında peri bacaları olan ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken Bayramhacı Mahallesi'ndeki termal su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için proje çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi, bir yanında deniz bir yanında peri bacaları olan ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken Bayramhacı Mahallesi'ndeki termal su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için proje çalışmalarını sürdürüyor. Kocasinan'ın kendine ait özgü güzelliklerini ön plana çıkartacak çalışmalar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bayramhacı bölgesini turizme kazandırmak için proje planlamasına başladıklarını söyledi.

Kocasinan'ı her alanda kalkındırmak için projeler hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar, "Birçok tabiat güzellikleri ve kültürel zenginliklerini içinde barındıran Kocasinan'ı; kültür, sanat, bilim, turizm, eğitim, spor, sosyal, sağlık alanlarında merkez yapmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmak için emin adımlarla yürüyoruz. Bu doğrultuda her bir mahallemizin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Bunlardan biri olan Bayramhacı Mahalle'mizde kendine özgü Jeotermal kaynak var. Termal açısından zengin olan mahallemiz, peri bacaları ve deniz görüntüsüyle de turistlerin dikkatini çekmektedir. Burasını turizme katabilmek için çalışmalara başladık. Çünkü barajın diğer tarafında Nevşehir'in Göreme, Avanos ve Ürgüp ilçesi bulunmaktadır. Bu bölgeye gelen turistler zaman zaman Bayramhacı bölgesine de geliyor. Bizim bu bölgeyi, Nevşehir ile entegre edebilmek için turizm planlamalarıyla ilgili çalışmalarımızı başlattık ve belli aşamaya geldi. Allah nasip ederse buranın 2021 yılında planlama çalışmasını tamamlamış olacağız "ifadelerini kullandı.

'Güçlü ve Büyük Türkiye' için çalışmaları artırarak devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, "Projelerimizle Kayseri'nin turist potansiyelini artırarak, Kocasinan'ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz" diyerek noktaladı. - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar: 'Termal turizmin yeni adresi Kocasinan olacak'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Termal turizmin yeni adresi Kocasinan olacak'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Termal turizmin yeni adresi Kocasinan olacak'
Başkan Çolakbayrakdar: 'Termal turizmin yeni adresi Kocasinan olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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