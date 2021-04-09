Başkan Çolakbayrakdar sözünü tuttu, Mithatpaşa'ya yeni park
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Başkan Çolakbayrakdar sözünü tuttu, Mithatpaşa'ya yeni park

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çolakbayrakdar sözünü tuttu, Mithatpaşa'ya yeni park

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Kadın Kollarıyla birlikte Mithatpaşa Mahallesi'ndeki yeni park alanına ağaç dikti.

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan Kadın Kollarıyla birlikte Mithatpaşa Mahallesi'ndeki yeni park alanına ağaç dikti. Mülkiyeti kamuya ait olan alanlarda yeşillendirme noktasında hassas davrandıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 4 yıl önce 'Başkan Sizi Dinliyor' programında bölge sakinlerinin yeşil alan talebini karşılıksız bırakmadıklarını belirterek, mülkiyet sorunu çözülmesiyle yeşillendirme çalışmalarına başladıklarını ve ardından bölgeye çok fonksiyonlu bir park kazandıracaklarını söyledi.

Bölge sakinleriyle sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, kadınlar ve öğrencilerle birlikte ağaçları toprakla buluşturdu ve ağaçlara can suyu verdi. Daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için durmadan çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Bahar mevsimiyle birlikte ağaç dikme çalışmalarımız, hızla devam ediyor. Kocasinan'ımızın her bir köşesini yeşillendirmeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz. Ağaç dikme çalışmalarıyla birlikte çocuklarımızın oynayacağı cıvıl cıvıl parklar yapmaya başladık. Bu doğrultuda Mithatpaşa Mahalle'mizdeki parklarımıza kadınların eli değdi. AK Parti Kadın Kollarımızda ki hanım kardeşlerimizle birlikte ağaçları toprakla buluşturduk. Burası en kısa süre içerisinde yemyeşil alan şekilde bir park olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bütün mahallelerimizde benzer şekilde ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Özellikle bu bölgenin bir geçmişi var. Burası 4 yıl önce 'Başkan Sizi Dinliyor' programında mahalle sakinlerinin talebi olan park çalışmasını mülkiyet sorunlarıyla ilgili kısmı hallettikten sonra ağaçlandırma çalışmalarına başladık ve yeşillendirmeye devam ediyoruz. Park yapımı için emek gerekiyor. Çünkü; mülkiyet sorunu, etüt projeleri ve alt yapılarını oluşturduktan sonra park yapılıyor. Ama biz kararlı bir şekilde Kocasinan'ımızın her bir köşesinde park yapım çalışmalarını devam ettiriyoruz. Yeter ki 1 metrekare alanın mülkiyeti kamuya ait olsun. Biz oraya ağaç dikmeye ve yeşillendirme noktasında son derece hızlı bir şekilde bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu vesileyle sağlıklı bir şekilde parkların kullanılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Daha yeşil Kocasinan demek, daha yeşil Kayseri, daha yeşil Türkiye demektir. Bunun içinde çalışmalarımızı hızlıca yürütüyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Hayrettin Aydoğmuş ise mahalleyi daha yeşil dokuya kavuşturduğundan ve yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti., - KAYSERİ

Başkan Çolakbayrakdar sözünü tuttu, Mithatpaşa'ya yeni park
Başkan Çolakbayrakdar sözünü tuttu, Mithatpaşa'ya yeni park
Başkan Çolakbayrakdar sözünü tuttu, Mithatpaşa'ya yeni park

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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