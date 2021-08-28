Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrin kalbi Sahabiye'yi yeniliyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrin kalbi Sahabiye'yi yeniliyoruz"

Başkan Çolakbayrakdar: 'Şehrin kalbi Sahabiye'yi yeniliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi'nde yenileme çalışmaları kapsamında; kaldırım, otopark, park yapımı, altyapı, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi'nde yenileme çalışmaları kapsamında; kaldırım, otopark, park yapımı, altyapı, asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçede dönüşüm ve değişimin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve daha güzel olması için çalışmaları sık sık kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak' da çalışmaları kontrol etti. Başkan Çolakbayrakdar, çevre düzenlemesinde daha fazla yeşile ağırlık verilmesi talimatında bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, bu yıl içerisinde Kayseri ve Kocasinan'ın çehresini değiştiren 63 noktada çalışma tamamladıklarını ve 16 noktada ise eşzamanlı çalışmanın yapıldığını vurguladı. Kocasinan'ın her bir bölgesini kalkındırmaya, yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Belediyeler açısından hareketli dönem olan yaz mevsiminde verimli çalışmaların olduğu günleri yaşıyoruz. Bu doğrultuda Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak da son etap çalışmasını yapıyoruz. Burada kaldırım yenilenmesi, otopark yapılması ve park yapımı çalışmalarımız da devam ediyor. Bugüne kadar 63 noktada tamamlamış olduğumuz çalışmalarımız oldu. Bugün itibariyle ise 16 noktada asfalt, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede bunları tamamlayıp, programımız dahilinde yeni yerlere başlayarak, sezonun sonuna kadar, Kocasinan'ımızın her köşesinde yenileme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bütün gayretimiz, hemşerilerimizin huzuru ve mutluluğu içindir. Onların caddelerde, sokaklarda konforunu sağlayabilmek için bütün ekibimizle birlikte sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle bizim açımızdan her bir zaman dilimi kıymetli ve değerlidir. Hemşehrilerime yapılan bu yollarda kazasız konforlu yolculuklar diliyorum".

Yenileme çalışmaları kapsamında tamamlanan asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan'ın çehresini değiştiren konforlu ve kalıcı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Meral Akşener Jens Stoltenberg Sultan Alparslan
Magazin Ebru Şallı Düm Tek Tek Burcu Biricik Seren Serengil
Spor Marcao Cristiano Arda Turan Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başkan Çolakbayrakdar: "Şehrin kalbi Sahabiye'yi yeniliyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 01:18:58. #1.15#

title