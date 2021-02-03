Başkan Çolakbayrakdar, sahadaki çalışmaları denetledi
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Başkan Çolakbayrakdar, sahadaki çalışmaları denetledi

03.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:18
Başkan Çolakbayrakdar, sahadaki çalışmaları denetledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan, Fevziçakmak ve Yenişehir mahallelerine yapılacak olan projelerin uygulama alanlarını denetledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarsinan, Fevziçakmak ve Yenişehir mahallelerine yapılacak olan projelerin uygulama alanlarını denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, ilçede dönüşüm ve değişimi hızlandırmak için çalışmaları denetlemeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, Kayserililerin yaşamaktan keyif alabileceği ve mutluluk duyabileceği bir Kocasinan inşa etmek için durmadan çalıştıklarını, kentsel dönüşüm projeleri, park ve yeşil alan çalışmaları, sosyal tesisler ve farklı yaşam merkezleri gibi birçok alanda yapılan hizmetlerle ilçenin değerine değer kattıklarını belirtti.

2021 yılında yapılacak sosyal tesislerin alanlarını denetlediklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çözümler üretiyoruz ve projeler yapıyoruz. Yeni vizyon projelerimizin yer tespitleri için sahadayız. Öncelikle projelerimizin, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bahar mevsimiyle birlikte bu inşaatlar başlayacak. Gençlerimize yönelik yapacağımız gençlik merkezleri, kütüphaneler ve mahalleler içerisinde yapılacak olan farklı etkinlik alanları, her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak. Pandemi sürecinin ortadan kalkmasıyla birlikte yapacağımız mekanların bir kısmı kullanılır hale gelecek. Hem gençlik merkezleri hem de yeni oluşturacağımız sosyal alanlarla gencinden yaşlısına 7'den 70'e herkese keyifli vakit geçirecekleri mekanlar hazırlayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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