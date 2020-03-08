Başkan Çolakbayrakdar, "Projelerimizde kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapıyoruz" Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; eğitimden sanata, spordan kültüre hayatın her alanında kadınlara pozitif ayrımcılık yaparak, onların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.



Kayseri'de kadınların sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğine dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti; "Kadınlarımız bizim için bir gün değil, her gün değerli, her gün takdire şayandır. Çünkü, kadın bizim için; annedir, eştir, evlat ve baş tacıdır. Hayatın her alanında var olan kadınlarımız için ne yapsak azdır. Bu anlayışla hanım kardeşlerimizin sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan kendilerini geliştirerek, meslek sahibi olmaları için yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Toplumun temelini oluşturan kadınlar için hayata geçirdiğimiz Kocasinan Akademi çatısı altında semt konakları, Yakut, Mimarsinan ve Erciyesevler tesisleri olmak üzere toplam 28 modern tesisi kadınlarımızın hizmetine sunduk. Tesislerimizde birçok branşta eğitim veriyoruz. Bu eğitimler sayesinde meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında kadınlarımıza katkı sağlıyoruz. Böylelikle öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktalar. Ayrıca hanım kardeşlerimizin hayatını daha da kolaylaştırmak için Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirerek 'Bebek Bakımı ve Emzirme Kabini' projesini hayata geçirdik. 'Bugün Sizdeyiz Projesi' kapsamında da belediyemizin 4 farklı birimden kadın çalışanları; mahallelerin ihtiyaçlarını kadınlardan dinleyerek, en kısa sürede çözüme kavuşturuyor. Bunun gibi nice örnek çalışmalara imza attık. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve aileleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum". - KAYSERİ

Kaynak: İHA