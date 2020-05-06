Başkan Çolakbayrakdar ölümden döndü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, safra kesesinin iltihaplanması neticesinde acil olarak ameliyata alındı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, safra kesesinin iltihaplanması neticesinde acil olarak ameliyata alındı. Çolakbayrakdar'ın sağlık durumu iyi.

Bir süre önce safra kesesinde taş oluşumundan şikayetlenen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ağrı hissetmesi sebebiyle doktoruna müracaatta bulundu. Yapılan tahlil ve tetkikler neticesinde safra kesesinde iltihaplanma tespit edilen Başkan Çolakbayrakdar, acil ameliyata alındı. Operasyonu başarılı geçen Çolakbayrakdar, evinde istirahate ayrıldı.

Başkan Çolakbayrakdar'ın 10 gün evinde istirahat edeceği öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA